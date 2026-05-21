El ícono de los derechos civiles Dolores Huerta encabezará el 23º Simposio anual Latinas in Leadership™ en Hartford, CT, el 28 de mayo de 2026

La experiencia de un día completo convocará a más de 700 latinas, defensoras, líderes comunitarios y empresarias, y está posicionada para un día de alta energía enraizado en la representación, las conclusiones tangibles y la unidad.

Centrado en el tema de este año, "Atrévete... Porque la representación importa ", el simposio da vida a la evolución de la organización basada en la creencia de que la representación no es simbólica, sino una fuerza que da forma a las políticas, la inversión y las oportunidades.

"Durante más de dos décadas, esta comunidad ha pasado de ser una declaración sobre el poder a un canal de liderazgo que afecta a todos los sectores", dijo Marilyn Alverio, fundadora y directora ejecutiva de Latinas in Leadership™. "Este próximo capítulo se trata de entrar completamente en esa verdad. Las latinas no se están preparando para liderar, ya lo estamos haciendo. Y este simposio se trata de garantizar que estemos posicionados donde se toman las decisiones y donde se crea el impacto ".

El simposio de este año creará un espacio donde las latinas no solo sean visibles, sino que estén posicionadas activamente para influir en las industrias, la política, las comunidades y los espacios de toma de decisiones. A través de sesiones de trabajo seleccionadas, que incluyen "Atrévete a colaborar – Convertir la presencia en poder", "¿A quién le importa el cuidador? The Latina Caregiving Experience ","Building a Strong Financial Futuro: Wealth Building Fundamentals ","The Power of Storytelling "y una pista de escuela secundaria para 100 estudiantes que representan a 12 escuelas de todo Connecticut"Atrévete a conectarte: tu red es tu poder"— (tu red es tu poder) los asistentes obtendrán herramientas prácticas y conocimientos del mundo real sobre liderazgo, bienestar, empoderamiento financiero y construcción de la comunidad.

Entre los oradores destacados del gobierno, los medios de comunicación, la educación, la salud y las finanzas se encuentran la secretaria de Estado de Connecticut, Stephanie Thomas; Zenaida Méndez, presidenta del National Dominican Women's Caucus; María Matos, directora de defensa de Alliance for Connecticut Charter Schools; Jennifer De Leon, autora galardonada y fundadora de Story Bridge; Yanely Espinal, autora de Mind Your Money; Nora Duncan, directora estatal de AARP; la Dra. Marisa Moro-de-Casillas, neuróloga de trastornos del movimiento en Hartford HealthCare; Damaris DeLeon, gerente de cuidados de relevo de North Central Area Agency on Aging; y la Dra. Leslie Torres-Rodríguez, ex superintendente de Hartford Public Schools y directora ejecutiva enfocada en impulsar el cambio de sistemas complejos.

Liderazgo y legado

Una piedra angular del simposio será una muy esperada charla junto a la chimenea con el ícono de los derechos civiles Dolores Huerta y Marilyn Alverio, fundadora y directora ejecutiva de Latinas in Leadership™, moderada por Arantxa Loizaga de Noticias Telemundo. La conversación explora cómo las personas comunes pueden convertirse en líderes y defensores de un impacto significativo en la comunidad al generar confianza, encontrar su voz y tomar medidas intencionales. Dolores compartirá cómo los esfuerzos pequeños y centrados en la comunidad pueden provocar movimientos más grandes, fortalecer la representación e inspirar el progreso colectivo. Los participantes aprenderán cómo el coraje, la visibilidad y el apoyo mutuo pueden transformar la vacilación en acción y ayudar a crear comunidades más fuertes e inclusivas donde cada voz importa.

El simposio también destacará a los graduados de la cohorte más reciente en el Instituto de Latinas en Liderazgo (LiLI), un programa de desarrollo de liderazgo de seis meses y una cartera para latinas de todos los orígenes e industrias, que impulsa el cambio en todos los sectores. A través de LiLi, las cohortes colaboran en proyectos basados en la investigación que abordan problemas de justicia social que afectan a la comunidad latina, incluidas las disparidades educativas, la desigualdad en salud, la educación financiera, la creación de riqueza, la subrepresentación, la falta de visibilidad en los cargos electos y los derechos de voto. Los proyectos cuentan con el respaldo de los conocimientos de la encuesta del IRB del Instituto de Investigación Puertorriqueña de la Universidad de Connecticut, lo que garantiza su relevancia e impacto en el mundo real.

El simposio es una recaudación de fondos; todos los ingresos del evento apoyarán directamente la próxima Cohorte 7 de LiLi, que se lanzará en septiembre, lo que refuerza el compromiso de la organización de ampliar el acceso y aumentar la inversión en los tomadores de decisiones de las latinas. Las contribuciones a la subasta silenciosa son bienvenidas.

Apoyo a pequeñas empresas y organizaciones locales

Además de su programación de liderazgo, el simposio contará con un mercado agotado con más de 40 expositores diversos, que mostrarán pequeñas empresas, empresarios y organizaciones comunitarias. Esta experiencia brinda a los asistentes la oportunidad de apoyar directamente a las empresas locales y regionales mientras se involucran con productos y servicios que sirven a las comunidades latinas.

Las entradas para el evento están agotadas. Sin embargo, se puede transmitir el 23º simposio Latinas en Liderazgo. A continuación, se explica cómo puede acceder a un boleto de transmisión en vivo: https://form.jotform.com/261383552812154

Acerca de Latinas in Leadership™

Latinas In Leadership™ (anteriormente Latinas & Power) es un acelerador de liderazgo que ayuda a las latinas a fortalecer sus habilidades de liderazgo centradas en la identidad, sin las barreras sistémicas que limitan su movilidad y representación económica y laboral. Nuestros tres programas, Latinas in Leadership™ Symposium, Latinas in Leadership Institute™ (Lili) y La Mesa™, equipan a las latinas de todos los sectores y antecedentes educativos para conectarse con otras de manera más intencional para que puedan crear vías para convertirse en candidatas excepcionales para roles de liderazgo, defensa, supervisión y gestión. Juntos, estamos construyendo una poderosa red de agentes de cambio que transformarán los lugares de trabajo, las comunidades y la sociedad en general.

Para obtener más información, visite: https://www.latinasinleadership.world

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FUENTE Latinas in Leadership Inc.