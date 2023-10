Casio abrirá loja virtual G-SHOCK no metaverso

Será a primeira a oferecer experiências de personalização de relógios no VRChat

TÓQUIO, 2 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de uma loja virtual baseada no metaverso para a marca G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. A nova loja será aberta em 6 de outubro de 2023 na plataforma social de realidade virtual VRChat e permitirá que os visitantes tenham experiências de personalização de relógios e muito mais.

Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais popular para os usuários mais jovens criar avatares (personalidades virtuais), explorar espaços virtuais e comunicar-se entre si no metaverso.

Dentro do G-SHOCK STORE no meta verso

Em resposta, a Casio está abrindo um espaço virtual da G-SHOCK STORE, chamado de "mundo" no metaverso, para incentivar a cultura de equipar os avatares com relógios, com base no forte apoio que a G-SHOCK tem dos usuários por sua resistência a impacto e designs diferenciados. A Casio assinou um acordo de parceria com a VRChat Inc., a operadora da maior plataforma social de realidade virtual do mundo, a VRChat. É a primeira vez que um fabricante de relógios abre um mundo (espaço virtual) no VRChat.

O mundo virtual da G-SHOCK STORE fornecerá um serviço de personalização de relógios que permitirá aos usuários combinar diferentes componentes para criar seus próprios relógios G-SHOCK personalizados, e também para ver como seus avatares do VRChat ficam usando os relógios que criaram. Além disso, os usuários poderão adquirir componentes de relógios como itens digitais para uso no VRChat na loja on-line oficial da Casio no BOOTH, um marketplace on-line global para empreendimentos criativos, para criar relógios G-SHOCK virtuais que poderão ser usados por seus avatares na G-SHOCK STORE e em outros mundos do VRChat. Esses relógios virtuais estão vinculados ao horário da localização do usuário, permitindo que os usuários verifiquem a hora dentro do VRChat.

Sobre o VRChat

O VRChat é uma plataforma de realidade virtual no metaverso que permite aos usuários assumir a forma de avatares e vivenciar experiências interativas em mundos virtuais. Milhões de pessoas formaram uma ampla gama de comunidades de usuários, nas quais podem realizar livremente atividades em espaços do metaverso na plataforma.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2236248/G_press_01_4_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2236249/PR_Newswire__G_press_02_4_3.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

