Casio bringt Dermatologie-Kamera und -Scope in Europa auf den Markt

Nach Fertigstellung der EU-Konformitätserklärung zur europäischen MDR

TOKYO, 17. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass die Konformitätsstudien für die DZ-D100 Dermatologie-Kamera und das DZ-S50 Dermatologie-Scope für die europäischen Vorschriften für Medizinprodukte (MDR) abgeschlossen sind und das Unternehmen die EU-Konformitätserklärung abgegeben hat. *1 Die DZ-D100 und die DZ-S50 kommen im August in Europa auf den Markt und werden voraussichtlich von Casio Europe GmbH (Norderstedt, Deutschland) und Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Großbritannien) vertrieben.