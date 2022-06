Casio lanzará la cámara y el visor de dermatología en Europa

Tras la finalización de la declaración de conformidad de la UE con el MDR europeo

TOKIO, 17 de junio de 2022 /PRNewswire/ --

Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy que los estudios de conformidad de DZ-D100 Dermatology Camera y DZ-S50 Dermatology Scope para la normativa europea sobre productos sanitarios (MDR) han concluido y la empresa ha emitido su declaración de conformidad de la UE. *1 La DZ-D100 y la DZ-S50 se lanzarán en Europa en agosto y su venta está prevista por Casio Europe GmbH (Norderstedt, Alemania) y Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Reino Unido).