Casio lance sa caméra de dermatologie et son dermoscope en Europe

Suite à la déclaration de conformité avec le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR) de l'UE

TOKYO, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui que les études de conformité avec le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR) étaient terminées et que l'UE avait délivré une déclaration de conformité pour sa caméra de dermatologie DZ-D100 et son dermoscope DZ-S50. *1 Les DZ-D100 et DZ-S50 seront lancés en Europe en août et devraient être vendus par Casio Europe GmbH (Norderstedt, Allemagne) et Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Royaume-Uni).

*1 La déclaration de conformité de l'UE est délivrée au nom du fabricant, Yamagata Casio Co., Ltd.