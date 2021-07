Casio lança o G-SHOCK com bisel de metal octogonal

Lançado em 2019, o modelo base GA-2100 herdou o conceito do DW-5000C, o primeiro G-SHOCK, mas era um modelo de combinação digital-analógica com um perfil fino e design simplificado. Com sua distinta forma octogonal e design simples, o GA-2100 tem sido uma escolha popular em todo o mundo, especialmente entre os jovens.

O novo GM-2100 mantém a forma simplificada e o perfil fino do GA-2100, mas acrescenta um novo bisel de metal forjado para dar ao relógio um visual mais elegante. Um acabamento arredondado é aplicado na superfície superior do bisel e um polimento espelhado nos lados, dando-lhe um belo brilho metálico. As opções com IP azul acinzentado (GM-2100N) e IP cinza escuro (GM-2100B) estão disponíveis para se adequar a qualquer estilo inteligente. Os mostradores são tratados com um acabamento de deposição de vapor em novos tons de azul marinho, verde e vermelho para alcançar esquemas de cores metálicas atraentes. A pulseira do relógio emprega uma textura de pontos quadrados com variações incrementais em tamanho de ponto, resultando em um visual elegante para combinar com o design do mostrador.

Modelos Cor do mostrador GM-2100-1A Preto GM-2100N-2A Azul marinho GM-2100B-3A Verde GM-2100B-4A Vermelho

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1559998/GM_2100_main.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1559997/GM_2100_4models.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1559996/GM_2100_1A_Bezel.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

