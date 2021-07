Casio lance une G-SHOCK avec une lunette métallique octogonale

Montre en métal inspirée de la célèbre GA-2100 au profil fin et à la conception épurée

TOKYO, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le tout dernier ajout à sa gamme de montres antichocs G-SHOCK. Le nouveau modèle GM-2100 est inspiré du modèle GA-2100, apprécié pour sa forme octogonale et son design épuré, mais il est désormais équipé d'une lunette métallique pour un look encore plus élégant.