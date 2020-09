Casio lança o modelo EDIFICE em colaboração com a Honda Racing

Honda Racing refere-se às atividades de esportes motorizados que a Honda Motor Co., Ltd. desenvolve em todo o mundo. A empresa tem se destacado como fornecedora de unidades de força para a equipe AlphaTauri Formula One™, da qual a Casio é parceira oficial. A colaboração entre a Honda Racing e a EDIFICE, ambas originárias do Japão, evoluiu de uma dedicação compartilhada para o aproveitamento de recursos de alta tecnologia em suas buscas globais.

O novo EFS-560HR é o quarto modelo de colaboração com a Honda Racing. O relógio é inspirado nas pistas de corrida, simbolizando o traço comum entre o desenvolvimento da Honda de tecnologias testadas em corridas que se estendem aos carros de passageiros e o desenvolvimento pela EDIFICE de tecnologias de relógios que integram sugestões de equipes de corrida. Todos os detalhes foram considerados no design do relógio, desde um acabamento especial no mostrador que lembra uma superfície de corrida de asfalto até detalhes em vermelho na circunferência do mostrador e mostradores embutidos que lembram os lancis em uma pista de corrida.

O bisel é feito de fibra de carbono, amplamente utilizada em esportes motorizados. Para resistir às difíceis condições vividas pelos mecânicos de corrida, a pulseira é revestida com tecido CORDURA™ com inserções de fibra Kevlar™. O vidro foi feito de cristal de safira, resistente a arranhões, e o sistema de carregamento solar oferece ótima praticidade. O mostrador, a pulseira e a parte de trás do relógio têm o logotipo da Honda Racing. O modelo colaborativo é disponibilizado em uma embalagem especial que vai empolgar ainda mais os fãs da Honda Racing.

Kevlar™ é marca comercial ou marca registrada da E.I. du Pont de Nemours and Company.

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

