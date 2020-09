Spoločnosť Casio uvedie na trh model hodiniek EDIFICE vytvorený v spolupráci so značkou Honda Racing

TOKIO, Sept. 30, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila uvedenie modelu hodiniek EFS-560HR na trh. Ide o model, ktorý vzišiel z najnovšej kolaborácie so spoločnosťou Honda Racing v rade EDIFICE - vysoko výkonných kovových chronografov založených na koncepcii značky „Speed and Intelligence" (Rýchlosť a inteligencia).