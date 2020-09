Společnost Casio představila nový speciální model hodinek řady EDIFICE vyvinutý ve spolupráci se závodním týmem Honda Racing

Závodní tým Honda Racing sdružuje závodní aktivity firmy Honda Motor Co., Ltd. v motoristickém sportu na celém světě. Firma se dostala do popředí díky dodávkám výkonných pohonných jednotek pro závodní tým F1 Scuderia AlphaTauri Formula One™, jehož oficiálním partnerem je i společnost Casio. Spolupráce mezi týmem Honda Racing a řadou hodinek EDIFICE vznikla na základě společného nadšení obou partnerů pro špičkové technologie. Navíc mají obě firmy japonské kořeny.