Casio lança primeiro G-SHOCK MUDMASTER feito com carbono forjado

O GWG-2000 é a mais recente adição à série MUDMASTER de relógios com uma estrutura resistente a sujeira e lama projetada para uso em ambientes terrestres com muita sujeira, areia, barro, poeira ou entulho. Pela primeira vez em um relógio G-SHOCK, o novo GWG-2000 utiliza carbono forjado, um material empregado em aeronaves e carros de corrida.

O carbono forjado é um tipo especial de resina reforçada com fibra de carbono, um material que é mais leve do que o aço inoxidável, além de oferecer maior resistência à tração. Com sua capacidade de ser moldado e assumir formas complexas, o carbono forjado é utilizado na argola de conexão entre o bisel e a pulseira em ambos os lados, protegendo a estrutura do mostrador do relógio.

O carbono forjado é feito por meio do amassamento de partículas finas de fibra de carbono em resina, que é então forjada em um molde a alta temperatura e pressão. De certos ângulos, as partículas finas de carbono são visíveis na superfície, formando um padrão aleatório preto e cinza, que é não só interessante mas também verdadeiramente único.

O relógio também conta com botões resistentes a lama, que são o fruto de um desenvolvimento recente. A combinação de tubos de botões de aço inoxidável e material interno do tampão de silicone, que não apenas absorve choques mas também oferece vedação perfeita, garante um desempenho ainda melhor em termos de resistência a sujeira e lama.

A caixa é feita de resina reforçada com fibra de carbono leve e durável. Os materiais e a estrutura foram reorganizados para tornar a caixa 1,9 mm mais fina do que o modelo anterior*. Inspirada em equipamentos profissionais, a pulseira é texturizada ao estilo dos materiais de borracha aderente que não escorregam observados em veículos especiais e maquinários pesados, e os botões são salientes para um melhor controle, tornando o relógio uma ferramenta altamente funcional e poderosa. O GWG-2000 está disponível em três cores: cinza monocromático estoico, cáqui militar e areia.

*MUDMASTER GWG-1000

Modelos Cor GWG-2000-1A1 Cinza GWG-2000-1A3 Cáqui GWG-2000-1A5 Areia

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610485/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610484/image_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD