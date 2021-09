Casio bringt die erste G-SHOCK MUDMASTER aus geschmiedetem Karbon auf den Markt

Neue staub- und schlammbeständige Uhr nutzt innovative Materialien und Strukturen für ein kleineres, schlankeres Profil

TOKYO, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte die neueste Ergänzung für die stoßfesten G-SHOCK-Uhren der Master of G-Linie an, die für den Einsatz unter extremsten Bedingungen konzipiert sind. Die neue MUDMASTER GWG-2000 ist die erste G-SHOCK, die aus geschmiedetem Karbon hergestellt wird, das sowohl leicht als auch stabil ist.