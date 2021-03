Casio lance l'édition limitée du modèle EDIFICE créé en collaboration avec Honda Racing et inspirée de la légendaire moto RC162 de Honda

Honda Racing fait référence aux activités de sports motorisés que mène Honda Motor Co., Ltd. partout dans le monde. La collaboration entre Honda Racing et EDIFICE, toutes deux originaires du Japon, a évolué depuis 2018, passant d'un engagement commun à l'exploitation des capacités de haute technologie dans leurs activités mondiales.

L'année 2021 marque le 60e anniversaire de la victoire de Honda en 1961 en 2e manche du Grand Prix 250cc en Allemagne de l'Ouest, lorsque Kunimitsu Takahashi devint le premier pilote japonais à remporter un championnat du monde de course à moto sur route. Conçue pour évoquer la moto classique Honda RC162 qui a mené Takahashi à la victoire, l'EQS-930HR rend hommage à cet exploit historique. La lunette et le cadran de la montre présentent un traitement spécial qui évoque le carénage en aluminium martelé de la moto. Le cadran noir est relevé de rouge, inspiré du réservoir de carburant de la RC162, et d'argent, la couleur de la carrosserie de la moto, et il est frappé d'un motif en ligne d'un jaune frappant et du logo Honda tel qu'il apparaissait en 1961. Le bracelet en cuir véritable rappelle la combinaison de course qui évoque la scène de la course légendaire.

Cette nouvelle montre est basée sur l'EQS-930, avec sa forme innovante, pointue et sportive. Comme l'EQS-930, elle utilise les cellules solaires innovantes de Casio qui dispersent les ombres sous les cadrans encastrés afin de s'assurer que la petite quantité de lumière qui traverse le design du cadran est suffisante pour alimenter la montre, pour un fonctionnement stable et une grande efficacité.

RC162: https://www.honda.co.jp/sou50/Hworld/Hall/2rrace/260.html

Site officiel d'EDIFICE : https://www.edifice-watches.com/

Honda Racing est une marque de commerce de Honda Motor Co., Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1472689/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1472688/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1472687/image3.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD