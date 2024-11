Casio lance la recréation de la toute première G-SHOCK

TOKYO, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de la dernière nouveauté de la gamme de montres antichoc G-SHOCK. La nouvelle DW-5000R reproduit méticuleusement la DW-5000C, la toute première G-SHOCK commercialisé en 1983.

DW-5000R Face captures the iconic red, blue, and yellow accents of the original model

Le lancement de la G-SHOCK en 1983 a marqué le début d'un tout nouveau genre de robustesse dans la conception des montres-bracelets, introduisant les montres dans des environnements exigeants tels que les chantiers de construction et les sports intenses. Casio a continué à fournir des produits et des services innovants, changeant la vie des gens et rendant le monde meilleur.

Pour l'occasion, Casio est revenu aux origines de G-SHOCK, qui a créé une toute nouvelle catégorie de marché pour les montres, avec le désir de voir la marque G-SHOCK introduire à nouveau un nouveau type de montres. La DW-5000R est ainsi une reproduction plus fidèle de la DW-5000C que n'importe quelle autre édition limitée du passé,[1] et établit cette recréation de la toute première G-SHOCK comme un standard dans la gamme Casio.

[1] Précédents lancements de modèles en édition limitée pour les anniversaires de G-SHOCK, comme la DW-5040

Le bracelet reproduit le design original de la DW-5000C, non seulement en longueur, mais aussi dans l'irrégularité de la zone autour des trous du bracelet et même dans la position des fossettes.[2] La surface supérieure, qui affiche les lettres « PROTECTION » et « G-SHOCK », reprend le design plat de la lunette originale et les couleurs rouge, bleu et jaune reproduisent le design original du cadran. L'accent mis sur l'évocation de l'aspect de l'original s'étend aux détails les plus subtils, y compris le boîtier central en acier inoxydable et le fond du boîtier à fermeture à vis gravé de la phrase « Shock Resistant ». La DW-5000R est même produite à Yamagata Casio - l'usine mère de G-SHOCK - où le modèle original a été créé.

[2] Nombreuses indentations sur le bracelet de la montre

Tout en étant extrêmement fidèle à l'original, ce modèle a également été mis à jour avec des caractéristiques contemporaines telles qu'un rétroéclairage LED à haute luminosité et une lunette et un bracelet fabriqués avec de la résine biologique, un matériau censé contribuer à réduire l'impact sur l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566554/DW_5000R_KV_img_2500.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566555/2.jpg