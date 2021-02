Casio lance un nouveau modèle de MT-G inspiré du phénix bleu

Casio consacre ses efforts à doter ses montres G-SHOCK d'une expressivité novatrice en exploitant le concept des CMF (couleurs, matériaux et finitions). Au cours des dernières années, le marché a été séduit par ces montres métalliques G-SHOCK. Casio va encore plus loin avec ces modèles métalliques, en utilisant le placage ionique, des techniques de gravure au laser et de nouveaux matériaux pour créer une conception totalement originale digne de la collection G-SHOCK.

Le nouveau modèle MTG-B2000PH comporte un placage ionique arc-en-ciel sur sa lunette et son boîtier. De plus, le cadran est multicolore et reflète le motif inspiré du phœnix bleu, un oiseau de la mythologie orientale censé porter les bonnes nouvelles. Elle présente une structure indépendante au boîtier. Des couches de gradation jaune-rouge sont appliquées — transversalement sur la lunette et dans le sens de la longueur sur le boîtier — sur le placage ionique bleu clair, évoquant les flammes ardentes afin d'obtenir une couleur mystique dans laquelle d'innombrables teintes semblent entrelacées. Les subtiles variations de couleur dans le placage ionique arc-en-ciel font de chaque montre une montre unique — il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Le cadran est également orné d'un motif multicolore aux teintes rose et orange. Le bracelet bleu marine translucide de la montre lui donne la magnifique apparence du phénix bleu.

La conception envoûtante de la montre est assortie à une fonctionnalité exceptionnelle. En plus de recevoir des signaux radio de calibration de temps, la montre ajuste aussi automatiquement l'heure lorsqu'elle est jumelée à un smartphone à l'aide d'une application dédiée. Ces fonctions sont incroyablement pratiques, car elles permettent à la montre de s'ajuster automatiquement à l'heure locale quand l'utilisateur franchit des fuseaux horaires, sans que ce dernier ait à faire quoi que ce soit.

Site officiel de G-SHOCK : https://world.g-shock.com/.

