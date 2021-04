Casio lanzará el primer reloj inteligente G-SHOCK con Wear OS by Google

El nuevo reloj tiene un sensor óptico que mide la frecuencia cardíaca, así como una brújula, sensor de presión de altitud/aire, acelerómetro, girómetro, funcionalidad GPS y más. Este poderoso perfil del hardware posibilita que el reloj registre datos sobre la distancia, la velocidad y el ritmo, datos muy útiles para las personas que realizan entrenamiento físico. La pantalla de doble capa monocromática a color cuenta con una interfaz con un diseño de tres niveles que los usuarios pueden personalizar de acuerdo con sus objetivos, lo que les ofrece múltiples puntos de datos fácilmente accesibles de un vistazo.

El diseño del GSW-H1000 también ofrece un compromiso inquebrantable con la portabilidad corporal, para lo que cuenta con una banda de uretano suave que ofrece flexibilidad y durabilidad, así como componentes especiales utilizados entre la banda y la funda para garantizar un ajuste muy cómodo.

Más información: https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/GSW-H1000-1/

* Las pantallas de la aplicación pueden diferir en el lanzamiento oficial.

* La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. está bajo licencia.

* Google, Wear OS by Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

* Otros nombres de servicios y productos, entre otros, son marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas empresas.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1478005/image1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1478004/image_2.jpg

FUENTE CASIO COMPUTER CO., LTD

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD