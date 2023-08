Casio rilascia in Europa una fotocamera per l'osservazione utero-cervicale e un supporto per fotocamera

Sono già state completate le dichiarazioni di conformità ai Regolamenti europei sui dispositivi medici (EU MDR) e ai Regolamenti del Regno Unito sui dispositivi medici (UK MDR).

TOKYO, 31 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha annunciato oggi che la sua COLPOCAMERA DZ-C100, progettata per l'osservazione e la fotografia utero-cervicale in ambito ginecologico, e il supporto per fotocamera CST-100M saranno rilasciati il 5 settembre. I prodotti saranno commercializzati da Casio Europe GmbH (Norderstedt, Germania) e Casio Electronics Co. Ltd. (Wembley, Regno Unito). A partire dalla stessa data sarà disponibile anche il software di gestione delle immagini per PC D'z IMAGE Viewer C.

DZ-C100 D’z IMAGE Viewer C CST-100M (with DZ-C100 attached)

Nel marzo 2022, Casio ha rilasciato in Giappone la COLPOCAMERA DZ-C100, che supporta la diagnosi precoce del cancro al collo dell'utero, il supporto per fotocamera CST-100M, progettato per garantire facilità d'uso e praticità, e il software D'z IMAGE Viewer C, che assicura una gestione efficiente delle immagini. La fotocamera DZ-C100 è stata molto apprezzata per la sua capacità di catturare tre tipi di immagini (normali/verdi/polarizzate) con un'unica pressione dell'otturatore, per il modo in cui la funzione Touch Focus consente all'utente di mettere a fuoco un'area semplicemente toccandola sul monitor LCD e per il design del supporto CST-100M, che rende l'unità facile da riporre e spostare in spazi ristretti.

Gli studi di conformità ai Regolamenti europei sui dispositivi medici (EU MDR) e ai Regolamenti del Regno Unito sui dispositivi medici (UK MDR) per la COLPOCAMERA DZ-C100 e il supporto per telecamera CST-100M sono già stati completati. Rilasciata la dichiarazione di conformità UE* e la dichiarazione di conformità nel Regno Unito,* i prodotti saranno in vendita in Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e altri Paesi europei a partire dal 5 settembre.

*Sia la dichiarazione di conformità UE che la dichiarazione di conformità nel Regno Unito sono state rilasciate dal produttore, Yamagata Casio Co.

Casio è lieta di proseguire il filone iniziato con la sua fotocamera e il suo cannocchiale per dermatologia, già disponibili in Paesi selezionati, espandendo ora la sua attività con la COLPOCAMERA per ginecologi in Giappone e all'estero. In tal modo, Casio prevede di ampliare ulteriormente la propria attività nel comparto dei dispositivi medici continuando a contribuire al campo medico in tutto il mondo.

I prodotti potranno essere acquistati dai seguenti siti Casio:

https://www.casio.co.uk/dz-image/dz-c100 (Regno Unito)

https://www.casio.com/de/medical-devices/products/gynecology/dz-c100-details/

(Europa continentale)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194266/DZ_C100.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194267/D_z_IMAGE_Viewer_C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194268/CST_100M__with_DZ_C100_attached.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD