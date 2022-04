Casio va lancer une G-SHOCK octogonale dotée de fonctionnalités avancées

Avec la connectivité Bluetooth® et un système de charge solaire, les nouvelles montres antichocs GA-B2100 offrent un tout nouveau niveau de commodité. Le jumelage avec un smartphone* via Bluetooth® permet une mesure précise de l'heure. Le système de charge Tough Solar convertit efficacement la lumière des lampes fluorescentes et d'autres sources pour alimenter la montre, éliminant ainsi la nécessité de remplacer régulièrement la pile.

* Nécessite le téléchargement de l'application dédiée CASIO WATCHES.

En outre, ces montres sont dotées d'un module mince avec une disposition optimisée des composants pour conserver le cadran compact pour lequel la série 2100 est connue, tout en offrant des fonctionnalités améliorées. Combiné à la structure Carbon Core Guard, qui protège le module avec un boîtier en résine renforcée de fibres de carbone, ce système offre à la fois une résistance aux chocs et un boîtier compact qui conserve la même longueur et la même largeur que le GA-2100.

Pour ces ajouts, Casio revient aux couleurs classiques utilisées pour la première fois dans la gamme G-SHOCK 5600 avec des reproductions du jaune, du vert et du bleu des DW-5600C-9BV (sortie en 1987, EOL), DW-5600B-3V (sortie en 1987, EOL) et DW-5600B-2V (sortie en 1987, EOL). Il existe également deux options noires : un modèle noir et gris dans le même schéma de couleurs que le DW-5600C-1V (sorti en 1987, EOL) de la série originale 5600, ainsi qu'un modèle entièrement noir.

Modèle Couleur GA-B2100-1A Noir × Gris GA-B2100-1A1 Noir × Noir GA-B2100-2A Bleu GA-B2100-3A Vert GA-B2100C-9A Jaune

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co., Ltd. est sous licence.

