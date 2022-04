Casio lança o G-SHOCK octogonal com funcionalidade avançada

Com conectividade Bluetooth® e um sistema de carregamento solar, os novos relógios resistentes a choque GA-B2100 acrescentam um nível de praticidade totalmente novo. O emparelhamento de smartphones* via Bluetooth® oferece um controle preciso de tempo. O sistema de carregamento Tough Solar converte efetivamente a luz de lâmpadas fluorescentes e outras fontes para fornecer energia ao relógio, eliminando a necessidade de substituir a bateria regularmente.

* Requer o download do aplicativo exclusivo CASIO WATCHES.

Além disso, estes relógios incluem um módulo fino com layout otimizado de componente para manter o mostrador compacto do relógio pelo qual a linha 2100 é conhecida, mas ainda oferecem uma funcionalidade aprimorada. Combinando isso com a estrutura Carbon Core Guard, que protege o módulo com uma caixa de resina reforçada por fibra de carbono, oferece resistência a choques e uma caixa compacta que ainda é da mesma largura e comprimento do GA-2100.

Por esses acréscimos, a Casio retorna às cores clássicas usadas pela primeira vez na linha G-SHOCK 5600 com reproduções do amarelo, verde e azul do DW-5600C-9BV (lançado em 1987, EOL), DW-5600B-3V (lançado em 1987, EOL) e DW-5600B-2V (lançado em 1987, EOL). Também existem duas opções em preto — um modelo preto e cinza no mesmo esquema de cores do DW-5600C-1V (lançado em 1987, EOL) da série 5600 original, bem como um modelo todo preto.

Modelo Cor GA-B2100-1A Preto × Cinza GA-B2100-1A1 Preto × Preto GA-B2100-2A Azul GA-B2100-3A Verde GA-B2100C-9A Amarelo

A marca e o logotipo Bluetooth®são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781514/GA_B2100.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781515/GA_B2100_1A_GA_B2100_1A1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781516/GA_B2100_2A_GA_B2100_3A_GA_B2100C_9A.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD.

