Casio lanzará G-SHOCK octogonal con funcionalidad avanzada

Con conectividad Bluetooth® y un sistema de carga solar, los nuevos relojes resistentes a los golpes GA-B2100 añaden un nuevo nivel de comodidad. El emparejamiento de teléfonos inteligentes* a través de Bluetooth® ofrece un cronometraje preciso. El sistema de carga Tough Solar convierte efectivamente la luz de las lámparas fluorescentes y otras fuentes para alimentar el reloj, eliminando la necesidad de reemplazar la batería con regularidad.

* Requiere descargar la aplicación CASIO WATCHES dedicada.

Además, estos relojes cuentan con un módulo delgado con un diseño de componentes optimizado para conservar la esfera compacta del reloj por la que se conoce a la línea 2100, y aún así ofrecer una funcionalidad mejorada. La combinación de esto con la estructura Carbon Core Guard, que protege el módulo con una carcasa de resina reforzada con fibra de carbono, proporciona resistencia a los golpes y una carcasa compacta que sigue siendo del mismo largo y ancho que el GA-2100.

Para estas adiciones, Casio vuelve a los colores clásicos que se usaron por primera vez en la línea G-SHOCK 5600 con reproducciones del amarillo, verde y azul del DW-5600C-9BV (lanzado en 1987, EOL), DW-5600B-3V (lanzado en 1987, EOL) y DW-5600B-2V (lanzado en 1987, EOL). También hay dos opciones de negro: un modelo negro y gris en el mismo esquema de color que el DW-5600C-1V (lanzado en 1987, EOL) de la serie 5600 original, así como un modelo completamente negro.

Modelo Color GA-B2100-1A Negro × Gris GA-B2100-1A1 Negro × Negro GA-B2100-2A Azul GA-B2100-3A Verde GA-B2100C-9A Amarillo

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Casio Computer Co., Ltd. se realiza bajo licencia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781514/GA_B2100.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781515/GA_B2100_1A_GA_B2100_1A1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781516/GA_B2100_2A_GA_B2100_3A_GA_B2100C_9A.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.