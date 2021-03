Casio wprowadza na rynek nowy zegarek G-SHOCK wykonany ze stopu tytanu

W zewnętrznych elementach zegarka GMW-B5000TR zastosowano nowy stop oparty na tytanie TranTixxii™, produkcie przeznaczonym do zastosowań we wzornictwie przemysłowym. W ramach nieustannego poszukiwania zaawansowanych materiałów do zegarków G-SHOCK, nowy stop tytanu opracowano przy współpracy z Nippon Steel Corporation, w wyniku prac badawczo-rozwojowych trwających 6 lat. Ten specjalny stop jest około dwukrotnie twardszy niż czysty tytan, lecz nadal zachowuje swoją lekkość i właściwości antykorozyjne i przeciwalergiczne. Ten wysoki poziom twardości umożliwia uzyskanie lustrzanego wykończenia porównywalnego ze stalą nierdzewną na tytanie, co było trudne do uzyskania z zastosowaniem tej metody. Rezultatem jest pierwszy tytanowy G-SHOCK z ramką szkiełka i bransoletą o lustrzanym wykończeniu.