Catalyst werkt criteria bij om in aanmerking te komen voor zijn vooraanstaande Catalyst Award

Bedrijven moeten nu in hun management een betere vertegenwoordiging van vrouwen hebben, in het bijzonder van gekleurde vrouwen

NEW YORK, 21 juli 2021 /PRNewswire/ -- De Catalyst Award - Catalysts felbegeerde kenmerkende erkenning van diversiteit, gelijkheid en inclusie, welke innovatieve en impactvolle bedrijfsinitiatieven eert die de emancipatie van vrouwen door inclusie op de werkplek bevorderen, werkt zijn criteria bij.

De bijgewerkte criteria versterken de vereiste vertegenwoordiging van vrouwen, in het bijzonder vrouwen uit gemarginaliseerde ethische en raciale groepen, op het managementniveau voor organisaties om de praktijk te weerspiegelen van toonaangevende bedrijven die gelijke organisaties creëren.

Voor de Catalyst Award van 2023:

Vrouwen moeten minstens twintig percent vertegenwoordigen van managers in de hoogste loonschaal (diegene die één of twee rapportageniveaus verwijderd zitten van de CEO of beherende vennoot).

vertegenwoordigen van managers in de hoogste loonschaal (diegene die één of twee rapportageniveaus verwijderd zitten van de CEO of beherende vennoot). Voor initiatieven die gevestigd zijn in regio's waar het wettelijk is om gegevens over ras/etnische afkomst te verzamelen:

Er moet één vrouw uit een gemarginaliseerde etnische of raciale groep in de raad van bestuur of in de hoogste loonschaal zitten.

in de raad van bestuur of in de hoogste loonschaal zitten.

Daarnaast, in bedrijven waarvan de hoogste loonschaal meer dan twintig mensen bevat, moet vijf percent van deze werknemers vrouwen uit een gemarginaliseerde ethnische of raciale groep zijn.

Ondersteund door Catalyst-onderzoek over het belang van de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau, betekenen de nieuwe criteria die minstens twintig percent vertegenwoordiging van vrouwen vereisen in de hoogste loonschaal, een stijging van tien percent en weerspiegelen ze de standaarden waaraan bedrijven moeten voldoen beter.

"De Catalyst Award weerspiegelt vooruitgang, niet perfectie en houdt bedrijven aan een standaard van uitmuntendheid. Vandaag leggen we de lat hoger om de Catalyst Award in de voorhoede van diversiteit, gelijkheid en inclusie te houden," zei Catalysts Voorzitter & CEO Lorraine Hariton . "Onze nieuwe vereisten garanderen dat Catalyst Award winnende initiatieven voorbeeldige, levensechte voorbeelden zullen blijven aantonen van hoe men werkplekken kan creëren die werken voor vrouwen en iedereen."

De Catalyst Award, sinds 1987 wereldwijd uitgereikt aan werkplekinitiatieven, heeft 103 initiatieven uit 91 organisaties erkend . Catalyst Award winnende initiatieven moeten voldoen aan een minimumstandaard van uitmuntendheid en moeten gegevens bevatten om impact te beoordelen. Zodra ze in aanmerking komen, ondergaan de initiatieven een rigoureus beoordelingsproces van één jaar.

De winnaars worden bekendgemaakt op de jaarlijkse Catalyst Awards Conference and Dinner, een van de grootste samenkomsten van CEO's wereldwijd die ook bijgewoond wordt door duizenden bedrijfsleiders, managers en professionals op het vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusie van op de hele wereld.

De aanvraag voor de 2023 Award zal begin 2022 geplaatst worden op de website van Catalyst. Meer informatie over de Catalyst Award .

Over Catalyst

Catalyst is een globale non-profitorganisatie die werkt met enkele van 's werelds machtigste CEO's en toonaangevende bedrijven om werkplekken te helpen bouwen die werken voor vrouwen. Catalyst werd opgericht in 1962 en drijft verandering aan met baanbrekend onderzoek, praktische tools en bewezen oplossingen om vrouwen te versterken en in leiderschapsrollen te duwen, want vooruitgang voor vrouwen is vooruitgang voor iedereen.

