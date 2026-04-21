Catalyx annonce un partenariat stratégique pour améliorer sa solution de dégagement de ligne

Partenariat stratégique avec Canoga Perkins pour le développement du dégagement de ligne sans file activé par la 5G privée

NEWTOWN, Pennsylvanie, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx, un leader mondial de la visionique, de l'automatisation et des services professionnels activés par l'IA, pour la fabrication dans le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Canoga Perkins pour le développement d'OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0. Catalyx va collaborer avec Canoga Perkins pour intégrer la technologie privée déterministe de réseautage 5G sensible au temps (TSN) dans sa nouvelle solution, dans le but de réduire ou d'éliminer l'infrastructure câblée et de permettre aux fabricants du secteur des sciences de la vie de réaliser d'importantes économies en temps et en argent.

Plus tôt cette année, Catalyx a dévoilé OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, une solution révolutionnaire activée par l'IA pour résoudre les retards coûteux et les goulets d'étranglement causés par des changements complexes sur les lignes de production. L'ajout de l'infrastructure 5G privée à faible latence de Canoga Perkins devrait réduire ou éliminer le besoin d'une infrastructure câblée.

Les avantages anticipés de l'OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, compatible avec la 5G, sont notamment les suivants :

Élimination du câblage extensif : aucun câble CAT6 n'est nécessaire, ce qui réduit le temps et le coût d'installation. Les caméras n'ont besoin que d'une alimentation locale en courant continu, fournie par la machine ou par un petit centre de distribution.

aucun câble CAT6 n'est nécessaire, ce qui réduit le temps et le coût d'installation. Les caméras n'ont besoin que d'une alimentation locale en courant continu, fournie par la machine ou par un petit centre de distribution. Rapport coût-efficacité : des économies considérables pour l'installation et des modifications minimales de la machine.

des économies considérables pour l'installation et des modifications minimales de la machine. Évolutivité et flexibilité : déploiement facile et évolutivité dans les installations de production sans contraintes d'infrastructure.

déploiement facile et évolutivité dans les installations de production sans contraintes d'infrastructure. Amélioration de l'efficacité opérationnelle : la vérification en temps réel et sans fil de l'autorisation de la ligne garantit un flux de production ininterrompu et le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF).

« L'intégration de la technologie sans fil 5G dans notre assistant OpenLine LineClearance marque une avancée décisive dans le traitement des changements de chaîne de production, l'une des causes les plus persistantes de goulots d'étranglement affectant la fabrication pharmaceutique », a déclaré Darin Cerny, directeur des produits et de la technologie chez Catalyx. « Cette innovation peut potentiellement accélérer l'installation et réduire les coûts liés au câblage, en rationalisant à la fois l'installation et les opérations en cours. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Catalyx pour introduire les avantages de la 5G privée déterministe dans l'industrie des sciences de la vie », a déclaré Malik Arshad, président de Canoga Perkins. « La combinaison de SyncMetra®, notre solution de réseautage 5G sensible au temps, avec les capacités avancées de Catalyx en matière d'IA et de vision artificielle, permet d'établir une nouvelle norme d'efficacité et de flexibilité dans la fabrication pharmaceutique. »

Le partenariat entre Catalyx et Canoga Perkins souligne la détermination de l'entreprise à fournir des solutions de pointe répondant aux besoins évolutifs des fabricants de produits de sciences de la vie. La technologie 5G privée déterministe garantit une connectivité cohérente, ultra fiable et à faible latence (URLLC), ce qui est essentiel pour le maintien de normes élevées de qualité et de conformité dans les environnements réglementés.

Retrouvez-nous à INTERPHEX 2026

Catalyx présentera en avant-première OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 à INTERPHEX New York, du 21 au 23 avril 2026, au stand 3663. Les participants pourront découvrir comment cette innovation permet de prendre des décisions conformes en temps réel dans les ateliers de production.

À propos de Catalyx

Catalyx est spécialisée dans la visionique, l'automatisation des processus et de l'emballage activés par l'IA ainsi que dans les services professionnels et gérés pour les sciences de la vie et d'autres industries hautement réglementées. Avec plus de 30 ans d'expérience et plus de 3 000 projets réalisés dans le monde entier, Catalyx aide les fabricants à réduire les temps d'arrêt, à améliorer la conformité et à accélérer les performances de production dans les environnements GMP. Pour plus d'informations, consultez le site www.catalyx.ai.

À propos de Canoga Perkins

Avec plus de cinq décennies d'excellence en matière d'ingénierie, Canoga Perkins a toujours été à l'avant-garde dans la fourniture de solutions de réseaux critiques qui permettent aux industries d'innover et de prospérer. Canoga Perkins, qui jouit de la confiance des principaux fournisseurs de services, des entreprises industrielles, des entreprises de service public, des forces armées et des administrations, allie un riche héritage à une volonté inlassable d'innovation. Nous utilisons l'IA autant que possible, en concevant des solutions intelligentes qui sont non seulement fiables et sécurisées, mais aussi évolutives et adaptables, ce qui permet à nos clients d'être toujours à la pointe de l'avancée technologique. Pour plus d'informations, consultez le site www.canogaperkins.net.

Catalyx Media Contact

Rachel O'Sullivan

Global Head of Marketing

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Canoga Perkins Contact média

Amber Flores

Marketing Manager

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