Catalyx nombra a Brent Best como vicepresidente sénior del Grupo de Soluciones de Automatización

Un líder experimentado se une al equipo ejecutivo para apoyar la expansión global y la creación de valor a largo plazo

NEWTOWN, Pa., 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx, líder mundial en visión artificial, automatización y servicios profesionales basados en IA para la fabricación en el sector de las ciencias biológicas, anunció hoy el nombramiento de Brent Best como vicepresidente sénior del Grupo de Soluciones de Automatización. Best se une a Catalyx en un momento en que la compañía continúa su expansión estratégica centrada en ayudar a las empresas de ciencias biológicas y otros fabricantes regulados a optimizar la eficiencia de su producción.

Brent Best joins Catalyx as Senior Vice President of Automation Solutions Group

Best cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo en organizaciones globales de ingeniería y fabricación con múltiples sedes. Recientemente, ocupó el cargo de vicepresidente y gerente general en Brooks Instrument, donde dirigió una división global con plena responsabilidad sobre pérdidas y ganancias, impulsando el crecimiento de la cuota de mercado, las mejoras operativas y la expansión de la capacidad en diversas regiones.

Anteriormente, Best ocupó puestos de alta dirección en Illinois Tool Works, incluyendo el de director general de la unidad de negocio en Rippey, donde logró un fuerte crecimiento de los ingresos, mejoró los márgenes y estableció un liderazgo de mercado en el sector de los semiconductores.

«Brent cuenta con una sólida trayectoria liderando operaciones de fabricación globales complejas y logrando un crecimiento tangible», afirmó Mario L. Rocci Jr., consejero delegado de Catalyx. «Su liderazgo será fundamental a medida que continuamos ampliando nuestras capacidades de automatización y brindando apoyo a nuestros clientes para impulsar el rendimiento en entornos regulados».

Este nombramiento supone un paso más en el continuo crecimiento de Catalyx. La compañía presentó recientemente OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, una solución basada en inteligencia artificial diseñada para automatizar la limpieza de líneas y mejorar la eficiencia de la producción en entornos de fabricación que cumplen con las normas GMP.

Acerca de Catalyx

Catalyx se especializa en visión artificial con IA, automatización de procesos y empaquetado, y servicios profesionales y gestionados para el sector de las ciencias biológicas y otras industrias altamente reguladas. Con más de 30 años de experiencia y más de 3.000 proyectos realizados a nivel mundial, Catalyx ayuda a los fabricantes a reducir el tiempo de inactividad, mejorar el cumplimiento normativo y acelerar el rendimiento de la producción en entornos GMP. Para obtener más información, visite www.catalyx.ai

Contacto para medios

Rachel O'Sullivan

Director global de Marketing

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976871/BBest_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2202321/Catalyx_Logo_Primary_RGB_Logo.jpg