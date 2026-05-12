Catalyx nomme Brent Best au poste de vice-président principal d'Automation Solutions Group

Le dirigeant chevronné rejoint l'équipe de direction pour soutenir l'expansion mondiale et la création de valeur à long terme

NEWTOWN, Pennsylvanie, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx, un leader mondial de la vision industrielle alimentée par l'IA, de l'automatisation et des services professionnels pour la fabrication des sciences de la vie, annonce aujourd'hui la nomination de Brent Best au poste de vice-président principal d'Automation Solutions Group. M. Best rejoint Catalyx alors que l'entreprise poursuit son expansion stratégique en aidant les entreprises du secteur des sciences de la vie et d'autres fabricants réglementés à optimiser l'efficacité de leur production.

Brent Best joins Catalyx as Senior Vice President of Automation Solutions Group

M. Best possède plus de 25 ans d'expérience en tant que dirigeant d'entreprises internationales d'ingénierie et de fabrication multisites. Plus récemment, il a été vice-président et directeur général de Brooks Instrument, où il a dirigé une division mondiale en assumant l'entière responsabilité du compte de résultats, en favorisant la croissance de la part de marché, les améliorations opérationnelles et l'expansion des capacités dans plusieurs régions.

Auparavant, M. Best a occupé des postes de direction au sein d'Illinois Tool Works, notamment celui de directeur général de l'unité commerciale Rippey, où il a assuré une forte croissance du chiffre d'affaires, amélioré les marges et établi une position de leader sur le marché dans le secteur des semiconducteurs.

« Brent apporte une solide expérience de la direction d'opérations de fabrication complexes à l'échelle mondiale et de la réalisation d'une croissance mesurable », déclare Mario L. Rocci Jr, CEO, Catalyx. « Son leadership sera déterminant alors que nous continuons à développer nos capacités d'automatisation et à aider nos clients à améliorer leurs performances dans des environnements réglementés. »

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la croissance continue de Catalyx. La société a récemment présenté OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, une solution alimentée par l'IA conçue pour automatiser le dégagement des lignes et améliorer l'efficacité de la production dans l'ensemble des environnements de fabrication BPF.

À propos de Catalyx

Catalyx est spécialisé dans la vision industrielle alimentée par l'IA, l'automatisation des processus et de l'emballage, et les services professionnels et gérés pour les sciences de la vie et d'autres industries hautement réglementées. Avec plus de 30 ans d'expérience et plus de 3 000 projets réalisés dans le monde entier, Catalyx aide les fabricants à réduire les temps d'arrêt, à améliorer la conformité et à accélérer les performances de production dans les environnements BPF. Pour plus d'informations, consultez le site www.catalyx.ai

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Rachel O'Sullivan

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