Catalyx nomme Matt Bulley au poste de directeur financier

Le vétéran de la finance rejoint l'entreprise pour soutenir son expansion stratégique

NEWTOWN, Pennsylvanie, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Catalyx, un leader mondial de l'automatisation et de l'intégration de systèmes de vision pour les industries hautement réglementées, annonce aujourd'hui la nomination de Matt Bulley au poste de directeur financier. M. Bulley rejoint Catalyx alors que la société poursuit son expansion stratégique en aidant les acteurs du secteur des sciences de la vie et les autres fabricants réglementés à optimiser l'efficacité de leur production.

Catalyx newly appointed CFO, Matt Bulley

M. Bulley apporte plus de 20 ans de leadership financier dans les domaines des services d'ingénierie, du développement de logiciels et de l'énergie propre. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier d'ALL4, une société de conseil internationale, où il a joué un rôle déterminant dans la croissance significative et l'expansion mondiale de l'entreprise. Auparavant, il a été directeur général et directeur financier d'Allied Resource Corporation et de Puraglobe, contribuant à faire de ces deux entreprises des leaders dans le domaine des solutions technologiques mondiales en matière de climat. M. Bulley a commencé sa carrière chez Coopers & Lybrand (aujourd'hui PwC).

« L'expertise financière de Matt renforce notre capacité à investir stratégiquement, à évoluer intelligemment et à fournir des résultats supérieurs à nos clients », déclare Mario L. Rocci Jr, CEO de Catalyx. « Son succès avéré dans la stimulation de la croissance dans des environnements réglementés s'inscrit directement dans notre mission, qui est de permettre aux fabricants d'atteindre l'excellence opérationnelle. »

Cette nomination marque une nouvelle étape dans l'expansion continue de Catalyx. La société a récemment lancé OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, une solution alimentée par l'IA qui automatise entièrement le processus de dégagement de la ligne afin de réduire les délais de changement de produit. Cette technologie sera présentée à l'INTERPHEX New York, parallèlement à la gamme de solutions d'optimisation de Catalyx.

À propos de Catalyx

Catalyx est spécialisé dans l'optimisation des opérations pour les sciences de la vie et d'autres industries hautement réglementées. Forte de plus de 30 ans d'expérience, l'entreprise dispose d'une équipe mondiale de plus de 550 ingénieurs et spécialistes de la technologie. Catalyx a réalisé plus de 3 000 projets dans le secteur des sciences de la vie, en fournissant des services d'automatisation, de vision industrielle et des services professionnels qui favorisent l'efficacité opérationnelle, garantissent la conformité et renforcent les performances et la sécurité. Pour plus d'informations sur Catalyx, consultez le site www.catalyx.ai.

