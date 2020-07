Catherine Chen z Huawei: Sdílená odpovědnost pro sdílenou budoucnost

Mezi ostatními přednášejícími na summitu byli zástupci z Mezinárodní telekomunikační unie radiokomunikačního sektoru (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector - ITU-R), Globálního systému pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communications - GSMA), Evropské asociace pro konkurenceschopné telekomunikace (European Competitive Telecommunications Association - ECTA), ministerstva komunikace a digitálních technologií Jihoafrické republiky, thajského ministerstva pro národní digitální ekonomiku a společnost (Office of the National Digital Economy and Society Commission) čínské Akademie informačních a komunikačních technologií (Academy of Information and Communications Technology - CAICT), německé Asociace internetového průmyslu (Association of the Internet Industry - ECO) a ADL.