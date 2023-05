CATL-Chefwissenschaftler Wu Kai wird als Finalist für den European Inventor Award 2023 nominiert

NINGDE, China, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 9. Mai wurden Wu Kai, der leitende Wissenschaftler von CATL, und sein Team für ihren Beitrag zur Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien als Finalisten für den European Inventor Award 2023 in der Kategorie „Non-EPO Countries" nominiert.

Der 2006 vom European Patent Office (EPA) ins Leben gerufene Preis ist einer der renommiertesten Innovationspreise in Europa. Er würdigt diejenigen, die ihre Ideen in technologischen Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum oder Verbesserungen im täglichen Leben umsetzen. Wu Kai und sein Team gehören zu den drei Finalisten des diesjährigen European Inventor Award in der Kategorie „Non-EPO Countries", mit dem Erfindungen ausgezeichnet werden, die außerhalb der EPA-Mitgliedstaaten entwickelt wurden. Sie wurden aus über 600 Kandidaten für die diesjährige Ausgabe ausgewählt. Die Gewinner werden am 4. Juli 2023 in Valencia, Spanien, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie bekannt gegeben.

