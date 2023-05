Wu Kai, scientifique en chef de CATL, finaliste du prix de l'inventeur européen 2023

NINGDE, Chine, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 9 mai, Wu Kai, scientifique en chef de CATL, et son équipe ont été désignés comme finalistes du Prix de l'inventeur européen 2023 dans la catégorie « Pays non membres de l'OEB », pour leur contribution à la sécurité des batteries lithium-ion.

Lancé par l'Office européen des brevets (OEB) en 2006, ce prix est l'un des plus prestigieux prix de l'innovation en Europe. Il récompense ceux qui transforment leurs idées en progrès technologique, en croissance économique ou en amélioration de notre vie quotidienne. Wu Kai et son équipe ont été nommés parmi les trois finalistes du Prix de l'inventeur européen de cette année dans la catégorie « Pays non membres de l'OEB », qui récompense les inventions développées en dehors des États membres de l'OEB. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 600 candidats pour l'édition de cette année. Les lauréats seront annoncés au cours d'une cérémonie hybride le 4 juillet 2023 à Valence, en Espagne.

