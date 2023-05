Diretor científico da CATL, Wu Kai é nomeado finalista do European Inventor Award 2023

NINGDE, China, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em 9 de maio, Wu Kai, o diretor científico da CATL, e sua equipe foram indicados como finalistas do European Inventor Award 2023 na categoria "Países fora do EPO", por sua contribuição para a segurança das baterias de íons de lítio.

Lançado pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO) em 2006, a premiação é um dos prêmios de inovação mais prestigiados da Europa. Ele celebra aqueles que transformam suas ideias em progresso tecnológico, crescimento econômico ou melhorias em nossa vida cotidiana. Wu Kai e sua equipe foram indicados entre os três finalistas do European Inventor Award deste ano na "categoria de países fora do EPO", que reconhece as invenções desenvolvidas fora dos estados membros da EPO. Eles foram selecionados entre mais de 600 candidatos para a edição deste ano. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia híbrida em 4 de julho de 2023, em Valência, Espanha.

