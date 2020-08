CATL dostarczy akumulatory dla Trailer Dynamics, przyspieszając w ten sposób elektryfikację transportu drogowego w Europie

NINGDE, Chiny, 31 lipca 2020 /PRNewswire/ -- Spółki Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) <300750.SZ> i Trailer Dynamics GmbH (Trailer Dynamics) podpisały umowę o dostawie akumulatorów. Stanowi to nowe rozwiązanie w zakresie elektryfikacji transportu dalekobieżnego. Umowa przewiduje opracowanie, produkcję i dostarczenie akumulatorów CATL dla naczep Newton eTrailer. Premiera produktów przewidziana jest na rok 2023, a wszystko w związku z promowaniem rozwoju zrównoważonego transportu w Europie.

CATL zabezpiecza stabilne dostawy akumulatorów na rzecz Trailer Dynamics, które spełniają europejskie wymogi dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Akumulatory te pozwalają na obniżenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Newton eTrailer to pierwsza elektryczna naczepa Trailer Dynamics, która została zaprojektowana tak, by aktywnie odpowiadała na zachowanie ciągnika, do którego jest podczepiona. Taka odpowiedź jest możliwa dzięki zintegrowanemu napędowi elektrycznemu naczepy, który wspiera system transmisji i pozwala na inteligentne zarządzanie zasobami elektrycznymi podczas jazdy na całej trasie pojazdu. Obie strony umowy kreatywnie wykorzystują akumulatory w naczepach, poprawiając w ten sposób efektywność transportu oraz przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

„CATL zawsze dostarcza klientom najodpowiedniejsze i cenne rozwiązania, promujące elektromobilność" - powiedział Li Xiaoning, dyrektor wykonawczy CATL ds. zagranicznego zastosowania komercyjnego. „Trailer Dynamics promuje elektryfikację transportu drogowego, stosując inteligentne i zaawansowane rozwiązania. Wraz z Trailer Dynamics, liderem elektryfikacji pojazdów ciężarowych, dążymy do przyspieszenia rozwoju i popularyzacji elektromobilności w Europie. CATL wierzy, że ta współpraca jest kamieniem milowym na drodze do bezemisyjnej logistyki w zakresie transportu dalekobieżnego" - dodaje Li.

Aby sprostać wymaganiom w zakresie wysokiej wydajności w skomplikowanych warunkach pracy transportu dalekobieżnego, CATL opracowuje akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) o mocy 300 kWh z technologią CTP i układem chłodzącym dla naczep Newport eTrailer. System LFP charakteryzuje niezwykle długi cykl życia i wysoka tolerancja jeśli chodzi o straty cieplne, sięgająca nawet 800°C. Wraz z układem chłodzenia system pozwala na osiąganie świetnych wyników przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy i niezawodności produktu, jak również szerokiego zakresu temperatury pracy. Dodatkowo dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii CTP naczepy Newton eTrailer wykazują wysoką efektywność i osiągają gęstość energetyczną rzędu 155Wh/kg. System akumulatorów CATL w naczepach Newport eTrailer spełnia surowe, europejskie wymogi dotyczące emisji, stając się niezwykle konkurencyjnym produktem dzięki niskim kosztom TCO i lepszemu doświadczeniu użytkowników końcowych.

„Korzystając z wiodącej jakości technologicznej prezentowanej przez CATL, Trailer Dynamics umocni swoją pozycję w zakresie elektrycznych przyczep do transportu dalekobieżnego" - powiedział Michael Nimtsch, współzałożyciel Trailer Dynamics.

„Wysokiej jakości, wytrzymałe akumulatory o świetnej wydajności to kluczowa kwestia w zakresie USP (unikalna cecha produktu), która tak naprawdę odróżnia je od innych konkurencyjnych koncepcji w branży transportu dalekobieżnego - powiedział Abdullah Jaber, dyrektor zarządzający Trailer Dynamics. - Wybór CATL był dla nas łatwy i oczywisty, bo jest to firma wykorzystująca wysokiej jakości komponenty".

Dalsze uzgodnienia dotyczące współpracy pomiędzy CATL i Trailer Dynamics są obecnie rozszerzane na przyszłe modele produktów.

CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) jest światowym liderem w zakresie opracowywania i produkcji akumulatorów litowo-jonowych, prowadzącym działania B+R, produkcję i sprzedaż systemów akumulatorowych na potrzeby nowych pojazdów elektrycznych i systemów przechowywania energii. W 2019 r. roczna sprzedaż akumulatorów firmy dla pojazdów elektrycznych wyniosła 40,25 GWh, plasując firmę na pierwszym miejscu na świecie w zakresie poziomu wykorzystanej energii z akumulatorów dla pojazdów elektrycznych wg SNE Research.

Wg stanu na 2019 r. spółka CATL zatrudniała przeszło 26 tys. pracowników na całym świecie. Siedziba główna spółki mieści się w Ningde w Chinach, a jej filie w Pekinie, Liyang (Prowincja Jiangsu), Xining (Prowincja Qinghai) i Yibin (Prowincja Syczuan). Spółka jest obecna również w Monachium (Niemcy), Paryżu (Francja), Yokohamie (Japonia), Detroit (USA) i Vancouver (Kanada) oraz jest właścicielem i operatorem zakładów produkcji akumulatorów w prowincjach Fujian, Jiangsu, Qinghai i Syczuan. Pierwsza fabryka w Europie powstaje obecnie w niemieckim mieście Erfurt. W czerwcu 2018 r. spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Shenzhen (kod 300750).

Więcej informacji na stronie http://www.catlbattery.com .

Trailer Dynamics

Firma Trailer Dynamics opracowała Newton e-Trailer czyli układ napędowy do pojazdów elektrycznych, który zmienia klasyczny układ osiowy przyczep w elektryczny zespół napędowy. System ciągnik-przyczepa w połączeniu z silnikiem diesla zostaje więc przekonwertowany na elektryczną hybrydę z technologią plug-in. To wszystko w połączeniu z łatwą w dostosowaniu aerodynamiką Trailer Dynamics oraz inteligentną strategią kontroli dla pomocniczych napędów elektrycznych pozwoli na ograniczenie emisji CO2 oraz oszczędność w zakresie spalania rzędu średnio 40%.

Więcej informacji na stronie http://www.trailerdynamics.de

Related Links

http://www.catlbattery.com/



SOURCE CATL