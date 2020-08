CATL va fournir des batteries à Trailer Dynamics dans le but d'accélérer l'électrification du transport routier en Europe

NINGDE, Chine, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) <300750.SZ> et Trailer Dynamics GmbH (Trailer Dynamics) ont signé un accord portant sur la fourniture de batteries qui vont permettre une nouvelle façon d'électrifier les camions effectuant de longs trajets. En vertu de l'accord, CATL développera, fabriquera et fournira des batteries pour le Newton eTrailer, qui sera lancé en 2023 dans l'optique d'encourager le développement du transport routier durable en Europe.

CATL fournit régulièrement des batteries à Trailer Dynamics pour satisfaire les exigences européennes en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en réduisant la consommation de diesel et les émissions de carbone. Le Newton eTrailer, premier modèle de semi-remorque électrique de Trailer Dynamics, est conçu pour répondre au comportement au volant du tracteur associé grâce à l'utilisation de groupes motopropulseurs électriques intégrés et lui fournit un soutien par le biais d'un système de transmission électrique intégré, qui gère intelligemment les ressources d'énergie électrique tout au long du trajet. Les deux parties font preuve de créativité dans l'application des batteries aux semi-remorques, tout en améliorant l'efficacité et en réduisant les charges d'exploitation.

« CATL apporte toujours à ses clients la solution la plus adaptée et la plus précieuse pour prôner l'e-mobilité », a déclaré Li Xiaoning, président exécutif de l'application commerciale à l'étranger de CATL. « Trailer Dynamics encourage l'électrification du transport routier en apportant des solutions intelligentes de pointe. Aux côtés de Trailer Dynamics, précurseur de l'électrification des camions, nous accélérons le développement de l'e-mobilité européenne et des personnes qui y souscrivent. CATL estime que cette collaboration marque une étape importante dans le domaine de la logistique à zéro émission pour les camions qui effectuent de longs trajets », a ajouté M. Li.

Pour répondre à l'efficacité indispensable dans les conditions de travail complexes où évoluent les camions effectuant de longs trajets, CATL développe une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 300 kWh dotée d'une technologie « cell to pack » (CTP) et de liquide de refroidissement, destinée au Newton eTrailer. Le système chimique LFP se caractérise par une durée de vie extraordinairement longue et une température d'emballement thermique élevée pouvant atteindre 800°C. Associé à la technologie de refroidissement par liquide, il permet d'obtenir des performances exceptionnelles en matière de sécurité et de fiabilité des produits, ainsi qu'une large plage de températures de fonctionnement. Par ailleurs, grâce à la technologie CTP de pointe, le Newton eTrailer a un rendement supérieur et peut atteindre une densité d'énergie du système de 155Wh/kg. En vertu des règles européennes strictes en matière d'émissions, le Newton eTrailer équipé de systèmes de batteries CATL deviendra un produit très compétitif grâce à son coût total de possession (TCO) plus bas et à la meilleure expérience qu'il offrira aux utilisateurs finaux.

« Placée sous le signe de la qualité technologique et des atouts de pointe de CATL, cette collaboration permettra d'apprécier la position de précurseur de Trailer Dynamics dans le secteur des remorques longue distance électrifiées », a déclaré Michael Nimtsch, le co-fondateur de Trailer Dynamics.

« Une batterie durable de grande qualité et extrêmement performante est un argument clé de vente (ACV) central qui marque une différence fondamentale avec tous les autres concepts concurrents dans l'industrie des camions longue distance », a déclaré Abdullah Jaber, PDG de Trailer Dynamics. « Grâce aux composants de très grande qualité qu'offre CATL, il nous a été facile de choisir cette entreprise. »

CATL et Trailer Dynamics sont actuellement en pourparlers sur une collaboration liée à de futurs modèles.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader mondial du développement et de la fabrication de batteries lithium-ion. Ses activités incluent la recherche et le développement, la fabrication et la vente de systèmes de batteries pour les véhicules à énergie nouvelle et de systèmes de stockage d'énergie. En 2019, l'entreprise a vendu un volume de batteries pour véhicules électriques atteignant 40,25 GWh à l'échelle mondiale et a été classée au premier rang mondial en termes de volume de consommation annuelle de batteries pour VE (selon les données de SNE Research).

Basée à Ningde, en Chine, CATL comptait plus de 26 000 employés à travers le monde en 2019 et dispose de filiales à Pékin, Liyang (province du Jiangsu), Xining (province du Qinghai) et Yibin (province du Sichuan), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Detroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). En outre, l'entreprise possède et exploite des usines de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu, du Qinghai et du Sichuan, tandis que l'usine européenne située à Erfurt en Allemagne, première usine à l'étranger, est actuellement en construction. En juin 2018, la société a été introduite à la Bourse de Shenzhen sous le code d'action 300750.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.catlbattery.com.

À propos de Trailer Dynamics

Trailer Dynamics a mis au point le Newton e-Trailer, un groupe motopropulseur électrique qui remplace l'un des essieux conventionnels non motorisés de la remorque par un essieu électrique. En association avec le véhicule diesel, l'ensemble du système tracteur-remorque est converti en un hybride électrique rechargeable. Grâce à l'aérodynamique adaptative développée par Trailer Dynamics et à la stratégie de contrôle intelligent pour l'entraînement auxiliaire électrique, des réductions importantes des émissions de CO2 seront réalisées et des économies de diesel de 40 % en moyenne sont possibles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.trailerdynamics.de

Related Links

http://www.catlbattery.com/



SOURCE CATL