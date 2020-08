CATL liefert Batterien an Trailer Dynamics für beschleunigte Elektrifizierung des Straßentransports in Europa

NINGDE, China, 1. August 2020 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) <300750.SZ> und Trailer Dynamics GmbH (Trailer Dynamics) haben einen Batterieliefervertrag für eine neue Art der Elektrifizierung von Fernlastwagen unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung wird CATL Batterien für den Newton eTrailer entwickeln, herstellen und liefern, der 2023 auf den Markt kommen wird, um eine nachhaltige Entwicklung des Straßentransports in Europa zu fördern.

CATL stellt Trailer Dynamics eine stabile Versorgung mit Batterien zur Verfügung, um durch die Reduzierung von Dieselverbrauch und Kohlenstoffausstoß die Anforderungen in Europa im Hinblick auf Treibhausgasemissionen zu erfüllen. Der Newton eTrailer, das erste elektrische Sattelaufliegermodell von Trailer Dynamics, reagiert auf das Fahrverhalten seiner gekoppelten Zugmaschine mit integrierten elektrischen Antrieben und unterstützt diese mit einem integrierten elektrischen Übertragungssystem, das die elektrischen Energieressourcen auf der gesamten Strecke intelligent verwaltet. Beide Seiten setzen die Batterien kreativ für den Sattelauflieger ein, verbessern dabei die Effizienz und senken zudem die Betriebskosten.

„CATL bietet seinen Kunden stets die geeignetste und wertvollste Lösung zur Förderung der e-Mobilität", so Li Xiaoning, Executive President of Overseas Commercial Application bei CATL. „Trailer Dynamics fördert die Elektrifizierung des Straßentransports mit intelligenten und fortschrittlichen Lösungen. Zusammen mit Trailer Dynamics, dem Vorreiter der Lkw-Elektrifizierung, beschleunigen wir die Entwicklung und Verbreitung der e-Mobilität in Europa. CATL hält diese Zusammenarbeit für einen Meilenstein auf dem Gebiet der emissionsfreien Logistik für Fernlaster", fügte Li Xiaoning hinzu.

Um den Anforderungen an hohe Effizienz unter den komplexen Arbeitsbedingungen für Fernlaster gerecht zu werden, entwickelt CATL für den Newton eTrailer eine 300-kWh-Lithium-Eisenphosphatbatterie (Lithium Iron Phoshpate/LFP) mit Cell-to-Pack (CTP)-Technologie und Kühlflüssigkeit. Das LFP-Chemiesystem zeichnet sich aus durch eine außergewöhnlich lange Zykluslebensdauer und eine hohe thermische Durchgangstemperatur von bis zu 800°C. Zusammen mit der Technologie der Flüssigkeitskühlung ermöglicht es die hervorragende Leistung der Produkte in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie einen großen Außentemperaturbereich. Durch die Anwendung der fortschrittlichen CTP-Technologie hat der Newton eTrailer außerdem eine höhere Produkteffizienz und kann eine Systemenergiedichte von 155 Wh/kg erreichen. Unter den strengen europäischen Emissionsvorschriften wird der Newton eTrailer mit CATL-Batteriesystemen dank niedrigerer Gesamtbetriebskosten und einer besseren Benutzererfahrung zu einem sehr wettbewerbsfähigen Produkt.

„Die Zusammenarbeit profitiert von der führenden technologischen Qualität und Stärke von CATL und wird die Position von Trailer Dynamics als Spitzenreiter im Bereich elektrifizierter Fernlaster schätzen", so Michael Nimtsch, Mitbegründer von Trailer Dynamics.

„Eine qualitativ hochwertige, hochleistungsfähige, langlebige Batterie ist ein einzigartiger Verkaufsanreiz, der den entscheidenden Unterschied zu allen anderen konkurrierenden Konzepten in der Fernlastwagenbranche ausmacht", so Abdullah Jaber, CEO von Trailer Dynamics. „CATL, mit seinen äußerst hochwertigen Komponenten, war unsererseits eine sehr einfache Wahl, die wir einfach treffen mussten."

Weitere Diskussionen über die Zusammenarbeit bei zukünftigen Modellen werden zwischen CATL und Trailer Dynamics geführt.

Informationen zu CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, dessen Geschäftsbereiche F&E, Herstellung und Vertrieb von Batteriesystemen für alternativ angetriebene Fahrzeuge und Energiespeichersysteme umfassen. 2019 erreichte das Unternehmen ein weltweites Verkaufsvolumen von 40,25 GWh an Batterien für elektrisch angetriebene Fahrzeuge und ist damit weltweit führend im jährlichen Verbrauchsvolumen von solchen Batterien (Quelle: SNE Research).

CATL mit Firmensitz in Ningde, China, beschäftigt seit 2019 mehr als 26.000 Mitarbeiter weltweit und verfügt über Niederlassungen in Beijing, Liyang (Jiangsu Province), Xining (Qinghai Province) und Yibin (Sichuan Province) sowie in München (Deutschland), Paris (Frankreich), Yokohama (Japan), Detroit (USA) und Vancouver (Kanada). Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Batterieproduktionsstätten in den Provinzen Fujian, Jiangsu, Qinghai und Sichuan sowie in seinem europäischen Werk in Erfurt (Deutschland), dem ersten im Bau befindlichen Werk in Übersee. Im Juni 2018 wurde das Unternehmen unter dem Börsenkürzel 300750 an der Börse von Shenzhen notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.catlbattery.com.

Informationen zu Trailer Dynamics

Trailer Dynamics hat den Newton e-Trailer entwickelt, einen elektrischen Antrieb, der eine der konventionellen, nicht angetriebenen Achsen des Anhängers durch eine elektrische Achse ersetzt. In Kombination mit dem Dieselfahrzeug wird das gesamte Traktor-Anhänger-System in einen elektrischen Plug-in-Hybrid umgewandelt. Zusammen mit der von Trailer Dynamics entwickelten adaptiven Aerodynamik und der intelligenten Regelstrategie für den elektrischen Hilfsantrieb werden signifikante CO2-Emissionsreduzierungen erreicht und Dieseleinsparungen von durchschnittlich 40 % erzielt.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.trailerdynamics.de

