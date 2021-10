CATL e Hyundai MOBIS assinam acordo de licenciamento e parceria de tecnologia CTP

A CATL compartilha sua tecnologia CTP (cell to pack) com a MOBIS por meio do acordo.

NINGDE, China, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) e a Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) assinaram um acordo de licenciamento e parceria de tecnologia, segundo o qual a CATL irá implementar e disponibilizar sua tecnologia CTP (cell to pack) para a MOBIS, além de apoiar a MOBIS no fornecimento de produtos CTP relacionados não só na Coreia do Sul, mas em todo o mundo.