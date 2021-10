CATL y Hyundai MOBIS firman acuerdo de asociación y concesión de licencias de tecnología CTP

Como resultado del acuerdo, CATL compartirá su tecnología CTP (celda a paquete) con MOBIS.

NINGDÉ, China, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) y Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) firmaron un acuerdo de asociación y concesión de licencias, según el cual CATL presentará y dará acceso a su tecnología de CTP (celda a paquete) a MOBIS, y, además, apoyará a MOBIS en el suministro de productos CTP relacionados no solo en Corea del Sur, sino también en todo el mundo.