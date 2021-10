CATL und Hyundai MOBIS unterzeichnen Lizenz- und Partnerschaftsvertrag für CTP-Technologie

Im Rahmen der Vereinbarung teilt CATL seine CTP-Technologie (cell to pack) mit MOBIS.

Die Vereinbarung umfasst auch die Lieferung verwandter CTP-Produkte in Südkorea und auf dem Weltmarkt.

Die Technologiepartnerschaft hilft beiden Parteien, ihren Wettbewerbsvorteil auf dem internationalen Markt auszubauen.

NINGDE, China, 28. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) und Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) haben ein Technologie-Lizenzierungs- und Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, demzufolge CATL seine CTP-Technologie (Cell to Pack) bei MOBIS einführen und offenlegen sowie MOBIS bei der Lieferung entsprechender CTP-Produkte nicht nur in Südkorea, sondern auch weltweit unterstützen wird.