CATL lança bateria CTP 3.0 "Qilin" e consegue o mais alto nível de integração do mundo

Com foco na natureza da eletroquímica, a CATL continua se empenhando em ampliar os limites das inovações em estrutura de sistemas. Em 2019, a CATL lançou a primeira bateria CTP sem módulo do mundo, assumindo a liderança na obtenção de uma eficiência de utilização de volume de mais de 50%. Juntamente com avanços gerais no processo central, algoritmo e materiais, a CATL redefine o projeto da estrutura das baterias com a "Qilin", que recebeu o nome de uma criatura lendária da mitologia chinesa.

Integração de funções. Na bateria CTP 3.0, a travessa interna, placa de resfriamento líquido e almofada térmica foram integradas em uma camada intermediária elástica multifuncional. Ela também conta com pontes de mícrons integradas dentro da camada intermediária, que acomodam de forma flexível as mudanças dentro da célula, melhorando a confiabilidade da bateria durante todo seu ciclo de vida. A unidade de energia integrada, composta pela célula e pela camada intermediária elástica multifuncional, forma uma estrutura de rolamentos de carga mais estável perpendicular à direção de condução, melhorando assim a resistência a impactos e à vibração da bateria.

Remodelando a estrutura do sistema. Impulsionada por seus recursos de computação de precisão e simulação de IA, a CATL explora os limites do projeto da bateria envolvendo as situações de aplicação do ciclo de vida completo da bateria. O projeto engenhoso de compartilhamento inferior permite a disposição inteligente de vários componentes, como proteção estrutural, conexão de alta tensão e uma ventilação de proteção para dissipação de calor, aumentando ainda mais a capacidade da bateria, em seis por cento. Além disso, a bateria CTP 3.0 satisfaz os critérios dos testes de segurança de baterias exigidos pelos padrões nacionais, como o teste de Bollard.

Projeto revolucionário de resfriamento a água . Ao colocar peças funcionais de resfriamento líquido entre células adjacentes, a tecnologia pioneira de resfriamento de células de grandes superfícies aumenta a área de troca térmica em quatro vezes, reduz o tempo de controle térmico pela metade e suporta uma partida a quente em cinco minutos e carregamento rápido em dez minutos. Ela permite que a célula esfrie rapidamente em circunstâncias extremas, evitando efetivamente a condução de calor anormal entre as células. Além disso, ela alcançou estabilidade térmica e segurança térmica para todos os sistemas químicos, o que a torna compatível com materiais com maior densidade de energia.

Do material, da célula à estrutura do sistema, a mentalidade sistemática de engenharia percorre toda a cadeia de pesquisa e desenvolvimento na CATL. Com o respaldo das inovações tecnológicas mencionadas acima, a bateria CTP 3.0 pode aumentar a densidade de energia para 255Wh/kg para sistemas de baterias ternárias e para 160Wh/kg para sistemas de baterias LFP. Com o mesmo sistema químico e o mesmo tamanho de bateria, ela fornece 13% mais energia do que a bateria 4680, conseguindo uma melhoria geral em autonomia, carregamento rápido, segurança, vida útil, eficiência e desempenho em baixas temperaturas.

Espera-se que as baterias CTP 3.0, ou Qilin, sejam produzidas em massa e cheguem ao mercado em 2023. Da computação simulada no mundo micro à simplificação artística dentro da estrutura da bateria, a CATL continua se concentrando na engenhosidade tecnológica e inovação independente, com o objetivo de promover a substituição dos veículos movidos a combustíveis fósseis pelos elétricos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846212/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846213/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846214/image_3.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited