CATL lance CTP 3.0 batterie "Qilin," atteint le plus haut niveau d'intégration dans le monde

Se concentrant sur la nature même de l'électrochimie, CATL poursuit ses efforts pour repousser les frontières des innovations dans la structure des systèmes. En 2019, CATL a lancé le premier pack de batteries sans module CTP au monde, prenant les devants pour atteindre une efficacité d'utilisation du volume de plus de 50 %. Avec des percées globales dans le processus de base, l'algorithme et les matériaux, CATL redéfinit la conception de la structure de la batterie avec "Qilin," qui est nommé d'après une créature légendaire dans la mythologie chinoise.

Intégration des fonctions. Dans la batterie CTP 3.0, la traverse interne, la plaque de refroidissement liquide et le tampon thermique ont été intégrés dans un intercalaire élastique multifonctionnel. Il comporte également des ponts en microns intégrés à l'intérieur de l'intercalaire, qui s'adaptent de manière flexible aux changements à l'intérieur de la cellule, améliorant la fiabilité de la batterie tout au long de son cycle de vie complet. L'unité d'énergie intégrée, composée de la cellule et de l'intercalaire élastique multifonctionnel, construit une structure portante plus stable perpendiculaire à la direction de conduite, améliorant ainsi la résistance aux chocs et aux vibrations de la batterie.

Refonte de la structure du système. Grâce à ses capacités de calcul précis et de simulation par intelligence artificielle, CATL explore les limites de la conception de la batterie impliquant les scénarios d'application du cycle de vie complet de la batterie. La conception ingénieuse du partage par le bas permet la disposition intelligente de divers composants, y compris la protection structurelle, la connexion haute tension et un évent de protection pour l'emballement thermique, augmentant encore la capacité de la batterie de 6%. Entre-temps, la batterie CTP 3.0 satisfait aux critères des tests de sécurité de la batterie requis par les normes nationales telles que le test de borne.

Conception de refroidissement à eau perturbatrice. En plaçant des pièces fonctionnelles de refroidissement liquide entre les cellules adjacentes, la technologie de refroidissement à grande surface de pointe augmente la zone de transfert de chaleur de quatre fois, réduit le temps de contrôle thermique de moitié et soutient un démarrage à chaud en 5 minutes et une charge rapide en 10 minutes. Elle permet à la cellule de se refroidir rapidement dans des circonstances extrêmes, empêchant ainsi une conduction thermique anormale entre les cellules. En outre, il a atteint la stabilité thermique et la sécurité thermique pour tous les systèmes chimiques, ce qui le rend compatible avec les matériaux avec une densité d'énergie plus élevée.

De la matière, de la cellule à la structure du système, l'esprit d'ingénierie systématique traverse toute la chaîne de recherche et de développement de CATL. Soutenue par les innovations technologiques mentionnées ci-dessus, la batterie CTP 3.0 peut augmenter la densité énergétique à 255Wh/kg pour les systèmes de batteries ternaires, et 160Wh/kg pour les systèmes de batteries LFP. Avec le même système chimique et la même taille d'emballage, il peut fournir 13% de puissance de plus que la batterie 4680, réalisant une amélioration complète de la portée, de la charge rapide, de la sécurité, de la durée de vie, de l'efficacité et des performances à basse température.

Les batteries CTP 3.0, ou Qilin, devraient être produites en série et être commercialisées en 2023. De l'informatique simulée dans le micro-monde à la rationalisation astucieuse à l'intérieur de la structure de la batterie, CATL reste concentré sur l'ingéniosité technologique et l'innovation indépendante, visant à promouvoir le dépassement des véhicules à combustibles fossiles par des véhicules électriques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846116/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846117/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846118/image_3.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited