CATL представила на выставке ees Europe универсальные системы накопления энергии

Ультрасовременная продукция CATL, представленная на выставке, охватывает сценарии применения, связанные с генерацией, передачей, распределением и потреблением энергии. 10 мая EnerOne, разработанная компанией модульная аккумуляторная система накопления энергии (BESS) с жидкостным охлаждением для наружного использования, получила премию выставки ees. Этот флагманский продукт, оснащенный литий-железо-фосфатными (LFP) элементами емкостью 280 А·ч, выдерживает до 10 000 циклов, отличаясь длительным сроком службы, а также высокой степенью интеграции и безопасности. Разница температур между элементами может контролироваться в пределах 3 градусов Цельсия, что значительно лучше среднего показателя по отрасли, составляющего 5-8 градусов Цельсия. Площадь этой BESS-системы составляет всего 1,69 кв. м, что на 35% меньше, чем у традиционных устройств с воздушным охлаждением; она совместима с инверторами с рабочим напряжением от 600 до 1500 В. В то же время модульная конструкция позволяет системе адаптироваться к различным сценариям применения.

Для удовлетворения спроса на накопители энергии, пригодные для использования в любых условиях, включая, в частности, экстремальные температуры, высокую влажность, пустыню и морскую среду, компания CATL разработала инновационную аккумуляторную систему EnerC с жидкостным охлаждением. Благодаря антикоррозионной защите IP55 и C5, установка EnerC способна удовлетворять требованиям, создаваемым различными суровыми климатическими условиями, обеспечивая безопасное и надежное функционирование всей системы в течение 20 лет. Благодаря ведущей в отрасли конструкции с высокоинтегрированным жидкостным охлаждением плотность энергии может достигать 259,7 кВт/ч на кв. м, что почти на 200% превышает аналогичный показатель для традиционных систем с воздушным охлаждением.

Что касается энергопотребления, то этот превосходный вариант CATL для ИБП представляет собой новаторское решение, позволяющее заменить свинцово-кислотные резервные аккумуляторы на более экологичные литий-ионные аккумуляторы. Преодолев высокий импеданс LFP-материалов, решение EnerU 6 C обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и в то же время высокую степень безопасности. Помимо безопасности на уровне элементов, EnerU также гарантирует безопасность на системном уровне за счет механических методов и теплоизоляционных материалов. При тепловом разгоне одного из элементов на прилегающие элементы этот процесс не распространяется.

На выставке ees Europe 2022 компания CATL также представила аккумуляторный модуль 48100 для базовых станций, имеющий небольшой размер и вес. Благодаря существенно более безопасным LFP-элементам и модульной конструкции 3U, этот продукт обладает улучшенными характеристиками использования пространства и более долгим сроком службы. Базовая станция 48100 может вмещать до 16 блоков аккумуляторных батарей, при этом количество блоков может быть гибко скорректировано в соответствии с требованиями, предъявляемыми ко времени автономной работы системы, что делает ее совместимой с различными сценариями применения.

Помимо демонстрации своих новейших аккумуляторов и технологий на стенде B1.440, компания CATL также поделилась своими мыслями и инновационными идеями о будущем систем накопления энергии с отраслевыми партнерами на Intersolar Forum.

В 2021 году компания CATL совершила рывок, впервые заняв первое место на мировом рынке аккумуляторных систем накопления энергии по размеру рыночной доли. Компания CATL установила партнерские отношения с ведущими китайскими энергетическими предприятиями, включая China National Energy, SPIC, China Huadian Corporation, China Three Gorges Group, China Energy Engineering Corporation, а также ключевыми международными игроками отрасли, такими как NextEra, Fluence, Wartsila, Tesla, Powin, Schneider Electric и Eaton, внедряя свои передовые решения в области накопления энергии на крупнейших рынках, включая Китай, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Германию, Австралию и т. д. В перспективе компания CATL объединит усилия с новыми партнерами в целях стимулирования перехода к альтернативным источникам энергии и содействия глобальным усилиям по достижению углеродной нейтральности.

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SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.