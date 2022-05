CATL présente ses solutions de stockage d'énergie pour tous les scénarios au salon ees Europe 2022

Les produits de pointe de CATL présentés à l'exposition couvrent les scénarios d'application de la production d'énergie, de la transmission et de la distribution d'énergie, et de la consommation d'énergie. Le 10 mai, EnerOne, le système modulaire de refroidissement liquide extérieur BESS, a remporté le prix ees AWARD de cette année. Équipé de cellules LFP de 280 Ah, le produit phare peut se targuer d'une durée de vie allant jusqu'à 10 000 cycles, avec une longue durée de vie, une intégration élevée et un haut degré de sécurité. La différence de température entre les cellules peut être contrôlée avec une marge de 3 degrés Celsius, ce qui représente une grande amélioration par rapport à la moyenne industrielle de 5 à 8 degrés Celsius. Il occupe une surface de seulement 1,69 mètre carré, soit 35 % de moins que les produits de refroidissement par air traditionnels, et convient aux onduleurs dont la tension de fonctionnement est comprise entre 600 et 1 500 volts. Par ailleurs, sa conception modulaire lui permet de s'adapter à divers scénarios d'application.

Pour répondre à la demande du marché pour des applications de stockage d'énergie par tous les temps, notamment en cas de températures extrêmes, d'humidité élevée, de désert ou d'océan, CATL a développé l'innovant EnerC, un système de batterie à refroidissement liquide conteneurisé. Avec une protection anticorrosion de type IP55 et C5, EnerC est capable de répondre aux exigences de diverses conditions climatiques difficiles, garantissant un fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble du système sur une période de 20 ans. Grâce à la conception de refroidissement liquide hautement intégré, leader sur le marché, sa densité énergétique peut atteindre 259,7 kWh par mètre carré, soit une augmentation de près de 200 % par rapport aux systèmes de refroidissement par air traditionnels.

En ce qui concerne la consommation d'énergie, EnerU, le produit phare de CATL pour les onduleurs, offre une solution innovante pour le remplacement des batteries de secours au plomb par des batteries au lithium-ion plus respectueuses de l'environnement. En surmontant l'impédance élevée des matériaux LFP, la solution 6 C d'EnerU permet d'obtenir à la fois une puissance élevée et un haut degré de sécurité. Outre la sécurité au niveau des cellules, EneU garantit également la sécurité au niveau du système par des méthodes mécaniques et des matériaux d'isolation thermique. En cas d'emballement thermique au niveau d'une seule cellule, il n'y a pas de propagation thermique aux cellules adjacentes.

Au salon ees Europe 2022, CATL a également présenté le module de batterie 48100 pour les stations de base, qui se caractérise par sa petite taille et son poids léger. Grâce aux cellules LFP très sûres et à la conception modulaire 3U, le produit a considérablement amélioré l'utilisation de l'espace et la durée de vie. La station de base 48100 peut accueillir jusqu'à 16 blocs de batteries, et le nombre de blocs peut être ajusté de manière flexible pour répondre aux exigences des différentes durées de sauvegarde du système, ce qui la rend compatible avec de multiples scénarios d'application.

Outre la présentation de ses derniers produits et technologies de batteries sur son stand B1.440, CATL a également partagé des idées innovantes sur l'avenir du stockage de l'énergie avec ses pairs du secteur lors du Forum Intersolar.

En 2021, l'activité de stockage d'énergie de la CATL a connu un développement fulgurant. Pour la première fois, elle s'est classée première en termes de part de marché de la production mondiale de batteries de stockage d'énergie. CATL a établi des partenariats avec des entreprises énergétiques chinoises de premier plan, notamment China National Energy, SPIC, China Huadian Corporation, China Three Gorges Group, China Energy Engineering Corporation, ainsi qu'avec des acteurs internationaux clés du secteur tels que NextEra, Fluence, Wartsila, Tesla, Powin, Schneider Electric et Eaton, appliquant ses solutions avancées de stockage d'énergie sur les principaux marchés, notamment la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, etc. À l'avenir, CATL s'associera à davantage de partenaires pour promouvoir la transition énergétique et contribuer aux efforts mondiaux en faveur de la neutralité carbone.

