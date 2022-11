CATL y Daihatsu alcanzaron un acuerdo de cooperación estratégica

OSAKA, Japón, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) y Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) anunciaron un memorando de entendimiento de cooperación estratégica para el suministro y la tecnología de baterías que permitan promover la movilidad eléctrica en Japón.

En virtud del acuerdo, CATL manifiesta la intención de proporcionar un suministro estable de baterías específicas para los vehículos eléctricos de Daihatsu, un experto en automóviles compactos para pasajeros y uno de los fabricantes de automóviles más antiguos de Japón.

Al reunir las ventajas tecnológicas de ambas empresas, CATL y Daihatsu buscan promover la aplicación de tecnologías avanzadas de baterías como CTP (celda a paquete) y BMS.

Con las baterías avanzadas de CATL, Daihatsu podrá aumentar la producción y el desempeño de vehículos eléctricos asequibles y de alta calidad no solo en Japón, sino también en los mercados emergentes. La cooperación acelerará la transición de Daihatsu a la producción con electrificación, lo que la ayudará a lograr objetivos de cero emisiones de carbono a largo plazo.

La alianza representa otro paso importante para la presencia global de CATL, ya que le permitirá explorar diversas formas de cooperación en mercados regionales como Japón y el sudeste asiático, promoviendo así el impulso global para la transición hacia la movilidad eléctrica y los objetivos de neutralidad de carbono.

