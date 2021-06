CATO SMS benoemt leider op het gebied van regelgevingsstrategie

CARY, NC, 9 juni 2021 /PRNewswire/ -- CATO SMS , wereldwijd leverancier van gespecialiseerde, klinische onderzoeksoplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt Dr. Ernesto Vera-Sanchez te hebben benoemd tot vice-president van regelgevingsstrategie en hoofd van Good Practices (GxP) adviesdiensten. Dr. Vera-Sanchez, die CATO SMS bijna 20 jaar aan wereldwijde ervaring met regelgevers en inspecties meebrengt, zal het voortouw nemen bij de kwaliteits- en veiligheidsinitiatieven van CATO SMS ten dienste van de biofarmaceutische klanten van het bedrijf.

Voordat hij bij CATO SMS kwam, heeft Dr. Vera-Sanchez een succesvolle carrière opgebouwd bij het Ministerie van Volksgezondheid, het Spaanse Agentschap voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen (AEMPS), waar hij promoveerde naar functies met steeds meer verantwoordelijkheden. Onlangs was hij hoofd van de Inspectie voor het inspecteren van Goede Klinische Praktijken (GCP) en Geneesmiddelenbewaking (PhV). Tijdens zijn ambtstermijn trad hij op als:

nationaal deskundige bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA);

aangewezen deelnemer aan de Emergency Task Force voor COVID-19-producten;

voorzitter van goede PhV-praktijken voor de Spaanse technische inspectiecommissie;

lid van de GCP Inspecteurs en PhV-inspecteurs werkgroepen voor de EMA;

vertegenwoordiger van AEMPS als lid van de Spaanse GCP-inspecteursgroep;

lid van de werkgroep van de Internationale coalitie van medische regelgevende instanties.

De betrokkenheid van Dr. Vera-Sanchez bij industrie-initiatieven heeft geleid tot belangrijke ontwikkelingen, waaronder het implementeren van cruciale aspecten van inspecties en het begeleiden van nieuwe PhV-wetgeving. Hij neemt ook actief deel aan het FDA-EMA-initiatief, waarin hij:

heeft deelgenomen aan het opleidingsprogramma Bioresearch Monitoring (BIMO) van de FDA;

onder begeleiding van FDA-onderzoekers sponsor-, klinische locaties en CRO-inspecties heeft uitgevoerd;

betrokken is geweest bij gezamenlijke inspecties waarbij de werkwijzen van de FDA en de EMA werden geharmoniseerd.

"We zijn verheugd een zeer ervaren senior toezichthouder in onze organisatie te mogen verwelkomen", aldus Mark A. Goldberg, MD, uitvoerend voorzitter, CATO SMS. "Ernesto's uitgebreide kennis van regelgeving, GCP en geneesmiddelenbewaking zal onze klanten helpen om onafhankelijke en proactieve kwaliteitsborging te bieden om het regelgevingsrisico te minimaliseren en tegelijkertijd de veiligheid en het welzijn van de deelnemers aan het onderzoek te beschermen."

Dr. Vera-Sanchez begon zijn carrière als huisarts en specialist in anesthesiologie. Hij heeft een medische graad en een dubbele master in volksgezondheid en management van gezondheidsinstellingen van de Universidad Autonoma de Madrid. Hij behaalde ook een philosophus-doctoraat in farmacologie en therapie aan de Universidad de Valladolid.

Over CATO SMS

CATO SMS is een aanbieder van gespecialiseerde klinische onderzoeksoplossingen die in 2019 is ontstaan toen Cato Research met SMS-oncologie fuseerde. Met meer dan 30 jaar ervaring gericht op de behoeften van kleine en opkomende biofarmaceutische bedrijven, ontwerpt en voert CATO SMS effectief studies uit ⁠— van strategie tot goedkeuring ⁠ — in complexe indicaties en modaliteiten op verschillende therapeutische gebieden met bewezen expertise in oncologie. De regelgevende, therapeutische en operationele expertise van CATO SMS stelt het bedrijf in staat om doelen te bereiken en verwachtingen te overtreffen. Ga voor meer informatie naar CATO-SMS.com.

