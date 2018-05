CCR - Resultados do 1o Trimestre de 2018

2 Valores na mesma base excluem: (i) ViaQuatro, que passou a ser controlada a partir do 2T17; (ii) adicionalmente, no lucro líquido e nas comparações pró-forma, exclui-se a ViaRio, cuja participação detida pela Companhia aumentou de 33,33% para 66,66% a partir de maio de 2017.

4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção, dado que este é um requerimento do IFRS.