CCR - Resultados do 1o Trimestre de 2019

SÃO PAULO, 29 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), maior empresa de concessões de rodovias do Brasil em termos de receita, divulga seus resultados do 1 o trimestre de 2019.

Destaques 1T19 x 1T18

O tráfego consolidado apresentou redução de 1,2%. Excluindo-se os efeitos das isenções dos eixos suspensos e a ViaSul, houve aumento de 0,9%.

O EBITDA ajustado operacional* apresentou crescimento de 15,8%, com margem de 63,4% (+1,2 p.p.).

O Lucro Líquido alcançou R$ 358,1 milhões, queda de 19,9%.

* As definições de mesma base estão descritas abaixo da tabela a seguir.



IFRS

Pró-forma Indicadores Financeiros (R$ MM) 1T18 1T19 Var. %

1T18 1T19 Var. % Receita Líquida1 1.940,2 2.205,9 13,7%

2.103,5 2.356,3 12,0% Receita Líquida ajustada mesma base2 1.940,2 2.020,6 4,2%

2.074,7 2.171,0 4,6% EBIT ajustado3 831,3 831,4 0,0%

907,3 904,6 -0,3% Mg. EBIT ajustada4 42,8% 37,7% -5,1 p.p.

43,1% 38,4% -4,7 p.p. EBIT ajustado mesma base2 831,3 774,6 -6,7%

894,8 847,8 -5,3% Margem EBIT ajustado mesma base2 42,8% 38,3% -4,6 p.p.

43,1% 39,1% -4,0 p.p. EBITDA ajustado5 1.206,9 1.382,4 14,5%

1.317,5 1.488,1 12,9% Mg. EBITDA ajustada4 62,2% 62,7% 0,5 p.p.

62,6% 63,2% 0,6 p.p. EBITDA ajustado operacional6 1.206,9 1.397,9 15,8%

1.317,5 1.503,6 14,2% Mg. EBITDA ajustada operacional4 62,2% 63,4% 1,2 p.p.

62,6% 63,8% 1,2 p.p. EBITDA ajustado mesma base2 1.206,9 1.301,4 7,8%

1.297,1 1.407,0 8,5% Mg. EBITDA ajustada mesma base2 62,2% 64,4% 2,2 p.p.

62,5% 64,8% 2,3 p.p. Lucro Líquido 446,8 358,1 -19,9%

446,8 358,1 -19,9% Lucro Líquido mesma base2 438,7 336,6 -23,2%

438,7 336,6 -23,2% Div. Liq. / EBITDA ajustado operacional últ. 12m. (x)7 2,2 2,6



2,2 2,5

EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) 5,6 4,3



5,4 4,4



¹ A receita líquida exclui a receita de construção.

² Valores na mesma base excluem: (i) ViaMobilidade, cujo contrato de concessão foi assinado em abril de 2018; (ii) Aeroporto Internacionial de San José, cujo aumento de participação com consequente aquisição de controle ocorreu em outubro de 2018; (iii) ViaSul, cujo contrato de concessão foi assinado em 11 de janeiro de 2019; (iv) provisão não-recorrente referente a penas pecuniárias definidas pelo Ministério Público Federal nos acordos celebrados pelos ex-colaboradores do Grupo CCR, contemplados no PIC, no valor de R$ 15,5 milhões no EBITDA e lucro líquido; (v) despesas não-recorrentes relativas a assessores legais, de R$ 14,0 milhões no EBITDA e R$ 9,3 milhões no lucro líquido; e (vi) não-recorrente relacionado à correção do saldo provisionado das penalidades referentes ao Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal, de R$ 3,5 milhões no lucro líquido.

3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.

4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas e ajustadas operacionais foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados e ajustados operacionais pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção, dado que este é um requerimento do IFRS.

5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

6 Além das despesas não-caixa excluídas do EBITDA ajustado, são excluídas as receitas e/ou despesas não-operacionais não-caixa.

Teleconferência/Webcast

Acesso às conferências telefônicas/webcasts:

Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:

Terça-feira, 30 de Abril de 2019

12:00h São Paulo / 11:00h Nova Iorque

Participantes que ligam do Brasil: (11) 3193-1001 ou (11) 2820-4001

Participantes que ligam dos EUA: 1-800-492-3904 ou (+1) 646 828-8246

Código de acesso: CCR

Replay: (11) 3193-1012 ou (11) 2820-4012

Código: 6613150

As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri

Contatos RI:

Marcus Macedo: (11) 3048-5941

Flávia Godoy: (11) 3048-5955

Daniel Kuratomi: (11) 3048-6353

Marcela Dias: (11) 3048-2108

FONTE CCR S.A.

