CCTV+: Истории Си и его матери: родительское влияние на сына на протяжении жизни

ПЕКИН, 15 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Для председателя КНР Си Цзиньпина, его мать Ци Синь во многом стала выдающимся примером и сыграла решающую роль в формировании ценностей и приоритетов будущего лидера страны. Ци родилась в 1926 году, а в 1943 году в возрасте 17 лет, вступила в Коммунистическую партию Китая (КПК) и стала убежденной сторонницей ценностей и убеждений партии.



"Родители и старшее поколение должны передавать хорошие моральные качества своим детям, когда они еще маленькие, помогая им формировать моральную целостность и чувство доброй воли, чтобы они могли стать людьми, способными внести вклад в развитие страны и общества в целом", - сказала она однажды.



Ци вела простую жизнь, которая стала семейной традицией. Несмотря на многочисленные трудности, ей удавалось балансировать между заботой о семье и работой.



Си Цзиньпин на всю жизнь запомнил цель, основанную на воспоминаниях о книжках с иллюстрированными историями, которые покупала ему мать, о Юэ Фэе, легендарном китайском полководце, который сражался с захватчиками, защищая свой народ во времена династии Южная Сун (1127-1279 гг.).



Ци рассказывала Си, которому тогда было около пяти лет, как мать Юэ Фэя вытатуировала на спине сына четыре китайских иероглифа "jing zhong bao guo", что буквально переводится как "служить стране с величайшей преданностью", чтобы Юэ никогда не забывал об ответственности, возложенной на его плечи.



Будучи верным и любящим сыном, Си общался и гулял со своей матерью, когда у него было время. Но для Ци величайшим проявлением любви к сыну было то, что Си делал все возможное на своей работе и искренне служил людям.



За годы своей политической карьеры Си прошел путь от Шэньси на северо-западе страны до провинции Хэбэй на севере, Фуцзянь, Чжэцзян и Шанхай на востоке и, в конечном итоге, до Пекина. Во всех этих местах, его работу и вклад с любовью вспоминали и приветствовали местные жители.



Для Си семейные традиции стали прочной основой государственного управления. Спустя годы он все еще помнит мудрость своей матери и твердо придерживается своих первоначальных стремлений, которые она помогла сформировать.

Ссылка: https://youtu.be/-akHTtQ25Ew

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=-akHTtQ25Ew

SOURCE CCTV+