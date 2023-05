CCTV+: Histórias de Xi e sua mãe: a influência vitalícia de uma mãe sobre seu filho

PEQUIM, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Para o Presidente Chinês Xi Jinping, sua mãe Qi Xin deu a seu filho um excelente exemplo de muitas maneiras e desempenhou um papel crucial na formação dos valores e prioridades de um futuro líder do país. Qi, que nasceu em 1926, ingressou no Communist Party of China (CPC) em 1943, aos 17 anos, tornando-se uma defensora incondicional dos valores e crenças do partido.



"Pais e idosos devem transmitir bons costumes a seus filhos quando pequenos, ajudando-os a construir integridade moral e um senso de boa vontade para se tornarem pessoas que possam contribuir para o país e para o público em geral", disse ela certa vez.



Qi teve uma vida simples, o que se tornou uma tradição para a família. Apesar de muitas dificuldades, conseguiu conciliar o cuidado da família com o trabalho.



Xi guardou em seu coração um objetivo de vida baseado em suas memórias de livros de história ilustrados que sua mãe comprou para ele sobre Yue Fei, um lendário general chinês que lutou contra invasores para proteger seu povo durante a Dinastia Song do Sul (1127-1279).



Qi contou a Xi, que tinha então cerca de cinco anos, como a mãe de Yue Fei tatuou as costas de seu filho com quatro caracteres chineses "jing zhong bao guo", que se traduzem literalmente como "servir ao país com a maior lealdade", para que Yue nunca se esquecesse das responsabilidades colocadas sobre seus ombros.



Sendo um filho leal e amoroso, Xi costumava conversar e passear com sua mãe sempre que tinha tempo. Mas para Qi, a maior demonstração de amor filial foi Xi dar o seu melhor em seu trabalho e servir o povo incansavelmente.



Ao longo dos anos, a carreira política de Xi o levou de Shaanxi, no noroeste do país, para a província de Hebei, no norte, Fujian, Zhejiang e Xangai, no leste, e, finalmente, Pequim. Em todos esses lugares, seu trabalho e contribuições foram lembrados com carinho e aplaudidos pelo povo local.



Para Xi, a família e as tradições familiares se tornaram uma base sólida no processo de administração do estado. Muitos anos depois, ele ainda se lembra da sabedoria de sua mãe e segue firmemente suas aspirações originais que ela ajudou a moldar.

Link: https://youtu.be/-akHTtQ25Ew

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-akHTtQ25Ew

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+