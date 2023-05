CCTV+: Príbehy Si Ťin-pchinga a jeho matky: celoživotný vplyv rodiča na syna

PEKING, 15. mája 2023 /PRNewswire/ -- Pre čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga bola jeho matka Čchi Sin v mnohých ohľadoch vynikajúcim príkladom a zohrala kľúčovú úlohu pri formovaní hodnôt a priorít budúceho vodcu krajiny. Čchi Sin, ktorá sa narodila v roku 1926, vstúpila do Komunistickej strany Číny (KSČ) v roku 1943 vo veku 17 rokov a stala sa oddanou stúpenkyňou straníckych hodnôt a presvedčenia.



„Rodičia a starší ľudia by mali svoje deti učiť dobrým mravom, keď sú malé, a pomáhať im budovať morálnu bezúhonnosť a zmysel pre dobrú vôľu, aby z nich vyrástli ľudia, ktorí môžu prispieť krajine a širokej verejnosti," povedala kedysi.



Čchi Sin viedla jednoduchý život, ktorý sa stal pre rodinu tradíciou. Napriek mnohým ťažkostiam sa jej podarilo zladiť starostlivosť o rodinu a prácu.



Si Ťin-pching si v srdci celý život uchovával cieľ založený na spomienkach na ilustrované knihy príbehov, ktoré mu kúpila matka o Jüe Fejovi, legendárnom čínskom generálovi, ktorý bojoval proti útočníkom, aby ochránil svoj ľud počas dynastie Južný Sung (1127-1279).



Čchi Sin rozprávala Si Ťin-pchingovi, ktorý mal vtedy asi päť rokov, ako matka Jüe Feja vytetovala synovi na chrbát štyri čínske znaky „ťing čung pao kuo", čo doslovne znamená „slúžiť krajine s maximálnou oddanosťou", aby Jüe nikdy nezabudol na zodpovednosť, ktorá mu bola uložená.



Ako verný a milujúci syn sa Si Ťin-pching rozprával a chodil na prechádzky so svojou matkou, kedykoľvek mal čas. Pre Čchi však bolo najväčším prejavom synovskej lásky to, že Si Ťin-pching robil svoju prácu najlepšie, ako vedel, a slúžil ľuďom celým srdcom.



Politická kariéra Si Ťin-pchinga v priebehu rokov viedla zo Šen-si na severozápade krajiny do provincie Che-pej na severe, Fu-ťien, Če-ťiang a Šanghaj na východe a nakoniec do Pekingu. Na všetkých týchto miestach si miestni ľudia s láskou spomínajú na jeho prácu a prínos a tlieskajú mu.



Pre Si Ťin-pchinga sa rodina a rodinné tradície stali pevným základom v procese riadenia štátu. Aj po mnohých rokoch nezabúda na múdrosť svojej matky a pevne sa drží svojich pôvodných túžob, ktoré mu pomohla formovať.

Odkaz: https://youtu.be/-akHTtQ25Ew

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-akHTtQ25Ew

SOURCE CCTV+