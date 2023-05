CCTV+: Prezident Si a jeho matka: Příběhy celoživotního vlivu rodiče na syna

PEKING, 16. května 2023 /PRNewswire/ -- Pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga byla jeho matka Čchi Sin v mnoha ohledech vynikajícím příkladem a sehrála zásadní roli při formování hodnot a priorit budoucího vůdce země. Paní Čchi, která se narodila v roce 1926, vstoupila do Komunistické strany Číny (KS Číny) v roce 1943 ve svých 17 letech a stala se přesvědčenou stoupenkyní hodnot a přesvědčení strany.



„Rodiče a starší příbuzní by měli dětem od útlého věku předávat dobré mravy, rozvíjet v nich morálku a dobrou vůli, aby z nich vyrostli lidé, kteří mohou prospět své zemi a široké veřejnosti," řekla kdysi Čchi.



Čchi vedla prostý život, který se v její rodině stal tradicí. I navzdory mnoha obtížím se jí dařilo sladit péči o rodinu a práci.



Prezident Si dodnes ctí svůj celoživotní cíl načerpaný z obrázkových knih o legendárním čínském vojevůdci Jüe Fejovi, které mu kupovala matka. Tento hrdina chránil svůj lid proti útočníkům v době dynastie Jižní Song (1127-1279).



Když bylo Siovi asi pět let, Čchi mu vyprávěla, jak matka Jüe Fejovi vytetovala na záda čtyři čínské znaky „ťing čung pao kuo", což v doslovném překladu znamená „sloužit vlasti s maximální oddaností", aby Jüe nikdy nezapomněl na odpovědnost, která mu byla svěřena.



Si, jakožto oddaný a milující syn, si se svou matkou povídal a chodil na procházky, kdykoli mu to čas umožnil. Čchi však za největší projev synovské lásky považovala to, že se Si snažil pracovat co nejlépe a z celého srdce sloužil lidem.



V průběhu let zavedla Siho politická kariéra ze Ša-an-si na severozápadě země do provincie Che-pej na severu, Fu-ťienu, Če-ťiangu a Šanghaje na východě a nakonec do Pekingu. Na všech těchto místech na jeho práci a přínos místní obyvatelé rádi vzpomínají a vyjadřují mu uznání.



Rodina a rodinné tradice se pro Siho staly pevným základem v procesu řízení státu. I po mnoha letech stále vzpomíná na moudrost své matky a pevně se drží svých původních ambicí, které mu pomáhala utvářet.

