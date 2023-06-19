CCTV +: Си Цзиньпин всегда был близок к людям

ПЕКИН, 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Будучи близок к народу, председатель КНР Си Цзиньпин всегда работал на благо людей, являясь слугой народа.

За свою политическую карьеру Си прошел путь от низового партийного руководителя до лидера Коммунистической партии Китая (КПК), от рядового гражданина до президента страны, от рядового военного до председателя Центральной военной комиссии, оставаясь при этом приверженным идее лучшей жизни для граждан Китая.

В 1980-х годах, когда многие его сверстники стали заниматься бизнесом или уезжали учиться за границу, Си отказался от удобной офисной работы в Пекине и предпочел работать заместителем партийного руководителя небольшого уезда в северокитайской провинции Хэбэй. Позже он стал партийным руководителем префектуры Ниндэ, одного из беднейших в то время регионов восточной китайской провинции Фуцзянь.

С момента проведения 18-го Всекитайского съезда КПК в 2012 году Си совершил более 100 инспекционных поездок в различные места Китая.

Он традиционно посещал обычных людей, особенно наименее привилегированные группы страны, почти во всех своих инспекционных поездках по стране.

Он лично проверял, как питаются простые китайцы, имеют ли они доступ к чистой воде и адекватному отоплению зимой, и узнавал об их обеспокоенности по поводу безопасности пищевых продуктов и охраны окружающей среды.

В декабре 2012 года Си, несмотря на холодную погоду, добрался до Фупина, в то время обедневшего уезда, расположенного глубоко в горах Тайханшань провинции Хэбэй на севере Китая. Он посетил дома фермеров, чтобы своими глазами увидеть жизнь тамошних людей.

В ноябре 2013 года во время инспекционной поездки в центральную провинцию Хунань Си посетил Шибадун, этническую деревню Мяо.

Си чувствует себя по-настоящему счастливым только когда думает о людях и знает, что уровень их жизни постоянно улучшается.

Во время инспекционной поездки в Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая в июле 2016 года Си посетил дом жителя деревни из этнической группы Хуэй Хай Гуобао.

Си добрался даже до северной границы Китая. В январе 2014 года Си посетил солдат, дислоцированных вдоль китайско-монгольской границы, в преддверии приближающегося традиционного китайского лунного Нового года.

По пути к границе президент вышел из машины, чтобы поговорить с группой солдат, выполнявших патрульную миссию, и выразил им признательность за то, что они борются в суровую погоду за безопасность страны.

Ссылка: https://youtu.be/XNZdu4AOGCw

SOURCE CCTV+