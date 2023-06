CCTV +: Xi sempre perto das pessoas

PEQUIM, 17 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Mantendo-se perto das pessoas, o presidente chinês Xi Jinping sempre trabalhou em benefício das pessoas como servidor do público.

Durante sua carreira política, Xi passou de um chefe do partido de base a líder do Communist Party of China (CPC), de um cidadão comum a presidente do país, de um oficial militar comum a presidente da Central Military Commission, sempre mantendo o compromisso com uma vida melhor para os cidadãos chineses.

Na década de 1980, quando muitos de seus contemporâneos estavam entrando no mundo dos negócios ou partindo para estudar no exterior, Xi renunciou seu confortável emprego em um escritório em Pequim e optou por trabalhar como vice-chefe do partido em um pequeno condado na província de Hebei, no norte da China. Posteriormente, ele se tornou chefe do partido na Prefeitura de Ningde, uma das regiões mais pobres da província de Fujian, no leste da China.

Desde o 18.º CPC National Congress em 2012, Xi realizou mais de 100 visitas de inspeção a diferentes lugares em toda a China.

Ele transformou em tradição visitar pessoas comuns, especialmente os grupos menos privilegiados do país, em quase todas as suas visitas de inspeção domésticas.

Ele próprio verificava o que os chineses comuns estavam comendo, se tinham acesso à água limpa e aquecimento adequado no inverno, e entendia as preocupações deles com a segurança alimentar e proteção ambiental.

Em dezembro de 2012, Xi enfrentou um clima frio para chegar a Fuping, um condado então empobrecido situado nas profundezas das montanhas Taihang, na província de Hebei, no norte da China. Ele visitou as casas dos fazendeiros para ver em primeira mão a vida das pessoas lá.

Durante uma visita em novembro de 2013 de inspeção à província central de Hunan, Xi visitou Shibadong, um vilarejo étnico Miao.

Com as pessoas em sua mente, Xi se sente muito feliz sempre que sabe que os padrões de vida das pessoas estão melhorando constantemente.

Durante uma viagem de inspeção à Região Autônoma de Ningxia Hui, no noroeste da China, em julho de 2016, Xi visitou a casa de um aldeão do grupo étnico Hui, Hai Guobao.

Os passos de Xi chegaram até à fronteira norte da China. Em janeiro de 2014, Xi visitou soldados estacionados ao longo da fronteira China-Mongólia antes do tradicional Ano Novo Lunar Chinês.

Em seu caminho para a fronteira, o presidente saiu de seu carro para conversar com uma equipe de soldados em uma missão de patrulha, expressando seu agradecimento a eles por lutar no clima severo para proteger o país.

